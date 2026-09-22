Geely greift mit E2 Europas Elektro-Kleinwagen an

Geely Auto setzt darauf, dass der vollelektrische E2 seinen Erfolg aus China in Europa wiederholen kann. In der Volksrepublik wird das Modell als Xingyuan zu einem Basispreis von 64.800 Yuan, umgerechnet rund 8400 Euro, verkauft. Dem Hersteller zufolge beendete das E-Auto das Jahr 2025 mit weltweit 465.775 Einheiten als meistverkaufter Kleinwagen.

In Europa startet der E2 bei 19.990 Euro. Zu den zentralen Wettbewerbern zählen der Renault 5 ab 26.290 Euro, der VW ID. Polo ab 24.995 Euro und der BYD Dolphin Surf ab 23.490 Euro. Geely-Produktchef Zack Zhang bezeichnete laut Automotive News das Platzangebot als entscheidenden Vorteil gegenüber dem Renault 5: „Ich denke, Platz ist unser größter Wettbewerbsvorteil.“

Mit 4135 Millimetern Länge ist der E2 um 213 Millimeter länger als der Renault 5 und um 82 Millimeter länger als der VW ID. Polo. Sein Radstand von 2645 Millimetern übertrifft den des Renault um 105 Millimeter und den des VW um 53 Millimeter. Als weiteres Alleinstellungsmerkmal nennt Geely den Heckantrieb, während die genannten Elektro-Konkurrenten über Frontantrieb verfügen.

Optimierungen für europäische Kunden

Für die Anpassung an europäische Anforderungen an Manövrierbarkeit und Komfort investierten Geely-Ingenieure in Deutschland und Schweden nach Unternehmensangaben mehr als 7200 Entwicklungsstunden. Das Fahrzeug absolvierte rund 720.000 Kilometer Tests auf acht Prüfgeländen. Geely verkaufte in Europa in den ersten sieben Monaten 17.283 Fahrzeuge, nach 1316 im entsprechenden Vorjahreszeitraum, und verzeichnete im ersten Monat der E2-Vorbestellungen mehr als 3500 Kontakte von interessierten Kunden.

In Deutschland wird der E2 in drei Varianten angeboten. Der Pro für 19.990 Euro kombiniert eine 35,4-kWh-Batterie mit einem 60-kW-Elektromotor (82 PS) und erreicht 252 Kilometer WLTP-Reichweite. Der Max kostet 23.990 Euro, verfügt über 47,1 kWh Batteriekapazität, 85 kW/116 PS Leistung, 345 Kilometer Reichweite und bis zu 80 kW DC-Ladeleistung. Der Ultra bietet derweil für 26.990 Euro unter anderem noch 16-Zoll-Leichtmetallräder, eine elektrische Heckklappe, Ambientebeleuchtung und eine 540-Grad-Kamera.

Geely Auto Deutschland strebt 2026 einen Absatz von 5000 Fahrzeugen in der Bundesrepublik an und will sein Händlernetz von derzeit 35 auf mehr als 60 Standorte ausbauen. Zugleich plant das Unternehmen für dieses Jahr insgesamt eine Million Fahrzeugexporte und erwartet rund 400.000 Lieferungen von China nach Europa, davon die Hälfte nach Osteuropa. Trotz eines EU-Strafzolls von 28,8 Prozent auf das in China produzierte Elektroauto erwartet Zhang, dass der E2 profitabel sein wird.

Geely entwickelt und produziert nach Zhangs Angaben zentrale Komponenten von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen selbst, darunter Batterie, Elektromotor und elektrische Steuereinheit. Zum Erfolg des E2 in China meinte Zhang, ein niedriger Einstiegspreis allein reiche nicht aus. „Man muss mehr liefern“, sagte er und nannte Sicherheit, Fahrverhalten und Platzangebot.