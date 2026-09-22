Nio hält an Europa fest und richtet Geschäft neu aus

Der chinesische Elektroautobauer Nio plant trotz der stärkeren Fokussierung auf den heimischen Markt keinen Rückzug aus Europa. Konzernchef William Li trat laut der Automobilwoche entsprechenden Spekulationen bei einer Europareise entgegen und sieht langfristig weiterhin Potenzial in der Region. Die künftige Expansion soll stärker davon abhängen, ob Produkt, Marktchancen und Geschäftsmodell zusammenpassen.

„Wir glauben stark an das langfristige Wachstumspotenzial in Europa“, wird Li zitiert. Die Veränderungen bei Organisation, Standorten und operativen Strukturen sollen keinen Rückzug darstellen. Nio will seine europäische Präsenz stattdessen auf eine wirtschaftlich tragfähigere Basis stellen. Nach Ansicht von Li ist das Unternehmen heute stärker aufgestellt als zu Beginn der Europa-Expansion. Die europäischen Teams hätten in den vergangenen zwölf Monaten Produkte, Services und operative Abläufe weiterentwickelt.

Nio hält grundsätzlich an seiner internationalen Strategie fest und will sich weiterhin als globaler Hersteller von Elektroautos positionieren. Die nächsten Schritte in Europa sollen in einem Tempo erfolgen, das nachhaltiges Wachstum ermöglicht. Gleichzeitig bleiben die Absatzzahlen niedrig: In Deutschland wurden im Mai, Juni und Juli jeweils nur drei Fahrzeuge neu zugelassen.

Bereits im vergangenen Jahr begann Nio mit Veränderungen an seiner europäischen Organisation, Präsenz und operativen Struktur. Dabei sollen die unterschiedlichen Anforderungen der europäischen Märkte stärker berücksichtigt werden, während lokales Marktwissen und die operative Umsetzung vor Ort an Bedeutung gewinnen. Seit bereits zehn Jahren ist man mit einem Designzentrum in München vertreten. Das Unternehmen setzt weiter auf eigene Aktivitäten in ausgewählten Märkten sowie Kooperationen mit lokalen Vertriebspartnern. Künftig soll genauer geprüft werden, welches Produkt, welcher Markt und welches Investitionsmodell zusammenpassen.

Kunde bleibt im Fokus

Auch nach der Neuordnung will Nio seine Kunden in Europa weiter betreuen. Service, Garantie, Ersatzteilversorgung und vernetzte Dienste sollen entsprechend den zugesagten Auto-Lebenszyklen fortgeführt werden. Auch Services und Community rund um die Fahrzeuge sollen Bestandteil des Geschäftsmodells bleiben. Das Angebot soll stärker an die Anforderungen der jeweiligen europäischen Märkte angepasst werden.

Die preislich unter Nio positionierte Familienmarke Onvo soll ebenfalls außerhalb Chinas angeboten werden. Der ursprünglich für 2026 angekündigte Europa-Start wird nun für 2028 bis 2029 erwartet. Parallel prüft Nio weiterhin die Chancen für die Kernmarke und die im vergangenen Jahr eingeführte Kleinwagenmarke Firefly. Ob und wann weitere Modelle oder Marken nach Europa kommen, soll stärker von den jeweiligen Marktanforderungen abhängen.

Europäische Nutzer, Partner und lokale Teams sollen künftig früher und systematischer in die Entwicklung von Fahrzeugen und Geschäftsmodellen einbezogen werden. Erfahrungen aus der ersten Europa-Phase sollen in die internationale Produkt-, Vertriebs- und Kanalstrategie einfließen. Nio will seine Entwicklung damit stärker an den Anforderungen der einzelnen Märkte ausrichten.