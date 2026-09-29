Innovative Autotechnik: Deutsche Hersteller laut Umfrage weiter vorn

Neue, innovative Technologien bei Autos entwickeln sich zunehmend zu einem wichtigen Kriterium für die Kaufentscheidung – und deutsche Autobauer liegen in dieser Hinsicht in der Gunst der Auto-Enthusiasten immer noch klar vorn. Das zeigt sich bei der Leserwahl zum Tech Award 2026 von Auto Motor und Sport.

Dabei haben 12.816 Leser teilgenommen, die laut der Zeitschrift in der Branche als gut informierte Meinungsbildner in ihrem persönlichen Umfeld gelten. „Die hohe Zahl der Teilnehmenden zeigt, wie wichtig die autointeressierte Community das Thema nimmt“, sagt Markus Eiberger, Geschäftsleiter der Motor Presse-Vermarktung und verantwortlich für die Leserwahlen von Auto Motor und Sport.

Beim Tech Award sind die Teilnehmer aufgerufen, in 13 Kategorien rund um die besten Navigations- und Assistenzsysteme, die nützlichsten Online-Funktionen und die komfortabelsten Displays darüber abzustimmen, welche Produkte sie am meisten überzeugen konnten.

„Eindeutiger Gewinner 2026 ist die Marke Audi, die gleich vier Siege einfuhr“, erklärt Dirk Gulde von Auto Motor und Sport. „Nach Ansicht unserer Leser kommen die besten Navigationssysteme und Online-Dienste aus Ingolstadt, ebenso jeweils das fortschrittlichste Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeug.“

Ähnlich erfolgreich war BMW mit drei errungenen ersten Plätzen, während Mercedes, Porsche und Volkswagen je eine Kategorie für sich entscheiden konnten. „Für die kriselnde deutsche Automobilindustrie dürfte dieses hervorragende Abschneiden mehr als ein Hoffnungsschimmer sein“, meint Gulde. „Zumal der chinesische Hersteller BYD – obwohl in mehreren Kategorien am Start – nur einen dritten Platz erringen konnte.“