China fordert Europas Autoindustrie zum Widerstand gegen EU-Handelsbarrieren auf

Die chinesische Regierung fordert von europäischen Automobilherstellern und Branchenverbänden eine aktive Gegenposition zu den neuen Handelsbeschränkungen der Europäischen Union. Handelsminister Wang Wentao kommunizierte diesen Standpunkt in Gesprächen mit Hildegard Müller, der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), sowie Ola Källenius, dem Chef von Mercedes und Präsident des europäischen Herstellerverbandes ACEA.

Wang äußerte laut der Automobilwoche über sein Ministerium, dass China den Weg eines EU-Protektionismus vermeiden möchte, der zu Marktabschottungen und einer weltweiten gegenseitigen Ausgrenzung führen könnte. Während die Verbände VDA und ACEA keine direkten Stellungnahmen zum Inhalt der jüngsten Gespräche veröffentlichten, findet derzeit eine Neuausrichtung ihrer bisher chinafreundlichen Haltung statt.

Hintergrund dieser Entwicklung ist der zunehmende Verlust von Marktanteilen deutscher Hersteller wie BMW, Mercedes und Volkswagen in China sowie die steigenden Verkaufszahlen chinesischer Autoproduzenten auf dem EU-Markt. Innerhalb des VDA wird dem Bericht zufolge eine neue Strategie bezüglich China diskutiert, wobei die grundsätzliche Richtung bereits feststeht.

Mögliche Zölle werden demnach vom Verband nicht mehr ausgeschlossen. VDA-Präsidentin Hildegard Müller betonte in einer Stellungnahme, dass die EU über ein wirksames Instrumentarium zum Handelsschutz verfügen müsse. Bei der Debatte um Zusatzzölle auf chinesische Plug-in-Hybride müsse zudem sichergestellt sein, dass staatlich induzierte, selektive Vorteile vorliegen.

Seit etwa zwei Jahren bestehen bereits Zusatzzölle auf rein batterieelektrische Fahrzeuge aus chinesischer Produktion. Aktuell prüft die EU-Kommission ähnliche Maßnahmen für Plug-in-Hybride im Rahmen von Verhandlungen mit der chinesischen Regierung. Chinesische Importe üben dabei Druck auf verschiedene europäische Industriezweige aus, insbesondere auf die Automobilbranche.

China hat bereits mit Gegenmaßnahmen auf protektionistische Tendenzen gedroht. Gleichzeitig stehen Unternehmen der Volksrepublik aufgrund hoher Überkapazitäten vor der Herausforderung, den EU-Markt als Absatzmarkt nicht zu verlieren.