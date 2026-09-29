Volkswagen, PowerCo und Gotion planen drei LFP-Joint-Ventures

Volkswagen Group, deren Tochter PowerCo SE und der chinesische Partner Gotion High-tech wollen ihre seit 2020 bestehende strategische Zusammenarbeit ausweiten. Vereinbart ist die Gründung von drei Joint Ventures in Valencia, Šurany und Kenitra zur industriellen Produktion von LFP-Batteriezellen (Lithium-Eisenphosphat) und Kathodenmaterial. Hinzu kommen gemeinsame Beschaffungs- und Vertriebsaktivitäten in Europa.

„Ich freue mich, dass wir unsere langjährige Partnerschaft mit Gotion auf die gemeinsame industrielle Produktion von LFP-Batterien ausweiten und damit die europäische Batterieindustrie stärken“, sagt Thomas Schmall, Mitglied des Vorstands der Volkswagen Group für Technik und Aufsichtsratsvorsitzender der PowerCo SE. „Das ist für beide Unternehmen ein wichtiger Durchbruch. Wir kommen damit unserem Ziel näher, eine führende Rolle in der Elektromobilität einzunehmen. Volkswagen ist der erste europäische Automobilhersteller, der die gesamte Batterie-Wertschöpfungskette abdeckt – von der Entwicklung über die Vormaterialien bis hin zur Produktion.“

Die PowerCo-„Gigafabrik“ im spanischen Valencia, die sich derzeit im Bau befindet, soll in ein Joint Venture überführt werden. PowerCo soll 51 Prozent der Anteile halten, während Gotion 49 Prozent übernimmt und dafür rund 1,1 Milliarden Euro investiert. Ziel ist der Ausbau des Standorts zu einem europäischen Produktionszentrum für Einheitszellen auf Basis der LFP-Technologie. Die angekündigten Investitionen und Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen sollen bestehen bleiben.

Die Zellfabrik von Gotion im slowakischen Šurany soll in ein Joint Venture überführt werden, an dem Gotion 51 Prozent und PowerCo 49 Prozent halten sollen. Der Schwerpunkt soll auf LFP-Zellen für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme liegen. In Kenitra in Marokko ist ein weiteres Joint Venture für eine neue Produktionsanlage für LFP-Kathodenmaterial geplant, an dem Gotion ebenfalls 51 Prozent halten soll.

PowerCo will bis 2030 insgesamt rund 470 Millionen Euro in die Standorte Šurany und Kenitra einbringen, um dort jeweils 49 Prozent der Anteile zu erwerben. Die drei Joint Ventures sollen gemeinsam von PowerCo und Gotion geführt werden, wobei die Partner Investitionen und industrielle Verantwortlichkeiten teilen. Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und üblicher Vollzugsbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Hauptversammlung von Gotion.

LFP-Batterien werden von den Unternehmen mit wettbewerbsfähigen Kosten, langer Lebensdauer und hoher Robustheit beschrieben. Prognosen zufolge könnte ihr Marktanteil in Europa von derzeit rund zehn Prozent auf 40 bis 60 Prozent im Jahr 2030 steigen. Zugleich bestehen derzeit in Europa keine relevanten Produktionskapazitäten für LFP-Batterien.

Unabhängig von den Joint Ventures hat Volkswagen verbindliche Vereinbarungen zum Verkauf eines 5,3-prozentigen Anteils seiner Beteiligung an Gotion abgeschlossen. Die angestrebte Transaktion soll die von Volkswagen ausgeübten Stimmrechte bei Gotion nicht verringern. Auch die Vertretung im Board of Directors und weitere Nominierungsrechte sollen unberührt bleiben. Nach Abschluss der Transaktion will Volkswagen weiterhin als strategischer Investor bei Gotion engagiert sein, wobei auch dieser Verkauf noch erforderlichen behördlichen Genehmigungen unterliegt.

Frank Blome, CEO der PowerCo SE: „Volkswagen und PowerCo bauen Europas Batterieindustrie auf. Die Partnerschaft mit Gotion ist der nächste Meilenstein auf diesem Weg: Sie stärkt die Resilienz unserer Wertschöpfungskette, beschleunigt die Industrialisierung und verbindet die Kompetenzen der PowerCo mit den Stärken eines langjährigen Partners.“