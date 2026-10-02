Lucid startet „Recharged“-Programm für Gebrauchtwagen in Europa

US-Elektroautobauer Lucid führt mit „Lucid Recharged“ ein Programm für zertifizierte Gebrauchtwagen ein. Das Angebot ist in Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Norwegen verfügbar und umfasst zunächst das Erstlingswerk der Marke, die Oberklasselimousine Air. Kunden erhalten damit Zugang zu gebrauchten Fahrzeugen mit zusätzlichen Prüf- und Garantieleistungen.

Vor dem Verkauf werde jedes Lucid-Recharged-Fahrzeug umfassend geprüft und aufbereitet, erklärt das Unternehmen. Für die Aufnahme in das Programm müsse ein Fahrzeug jünger als fünf Jahre sein, weniger als 100.000 Kilometer zurückgelegt haben und eine 163-Punkte-Prüfung bestehen. Eine detaillierte Prüfdokumentation informiere über Zustand und Historie des Fahrzeugs.

Qualifizierte Fahrzeuge behalten den verbleibenden Schutz der Neuwagengarantie und erhalten zusätzlich mindestens ein Jahr Lucid-Garantieschutz sowie Pannenhilfe. Die Aufbereitung erfolge nach den Qualitätsstandards von Lucid, heißt es. Eine spätere Erweiterung des Lucid-Recharged-Angebots um die zweite Baureihe der Marke, das Luxus-SUV Gravity, ist geplant.

„Mit Lucid Recharged möchten wir noch mehr Menschen in Europa den Zugang zu einem Lucid ermöglichen und ihnen das besondere Fahrerlebnis unserer Fahrzeuge näherbringen“, sagt Lawrence Hamilton, President of Europe bei Lucid. „Die Kombination aus umfassender Prüfung, professioneller Aufbereitung und zusätzlicher Garantie schafft Vertrauen und bietet Kunden eine verlässliche Grundlage für ihre Kaufentscheidung.“