GAC plant Ausbau der Produktionskapazitäten in Europa

Die Guangzhou Automobile Group (GAC) plant den Ausbau von Produktionskapazitäten in Europa. Ziel ist es laut Automotive News, die geplante großangelegte Einführung von Fahrzeugen in wichtigen Märkten zu unterstützen.

Der stellvertretende CEO von GAC France, Cedric Lacour, erklärte, dass derzeit Optionen zur Nutzung von Produktionskapazitäten in Europa geprüft würden. Dabei kämen sowohl der Partner Magna als auch andere Investoren in Betracht. Das Unternehmen produziert bereits über den Auftragsfertiger Magna für europäische Märkte.

GAC hat seine Präsenz in Europa auf Länder wie Finnland, Griechenland, Polen, Portugal, Spanien und das Vereinigte Königreich ausgeweitet. Im Rahmen einer Veranstaltung in Paris präsentierte das Unternehmen zudem die kompakten Elektrofahrzeuge Aion UT und Aion V, die ersten Modelle für den französischen Markt.

Laut Lacour strebt das 1997 gegründete Unternehmen eine langfristige Präsenz in Europa an, was die Notwendigkeit von Produktionskapazitäten mit sich bringe. Auf die Frage nach einem möglichen Zeitverzug gegenüber Wettbewerbern gab er an, dass das Unternehmen zum genau richtigen Zeitpunkt auf den Markt komme.