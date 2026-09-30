Geely sucht Partner für 1000-kW-Schnellladestationen in Deutschland

Der chinesische Fahrzeughersteller Geely Auto sucht in Deutschland lokale Partner für den Aufbau ultraschneller Ladestationen mit einer Ladeleistung von bis zu 1000 kW. Grundlage ist Geely Smart Charging, ein integriertes System aus KI-gestütztem Energiemanagement, leistungsfähiger Ladehardware und eigenen Batterietechnologien. Die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern soll die Schnellladetechnologie im deutschen Markt etablieren und den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorantreiben.

Im Zentrum des Systems steht Xingrui PowerMind, ein KI-Modell, das von der Geely Auto Group und StepFun entwickelt wurde. Es koordiniert Elektroauto, Batterie, Ladestation, Cloud, Stromnetz und Energiespeichersystem und ermöglicht dadurch eine dynamische Steuerung des Ladevorgangs. Geely Smart Charging kann den Angaben zufolge zudem für jedes Fahrzeug und jede Batterie eine angepasste Ladestrategie erstellen und Spitzenstrom, Kühlintensität und Ladedauer in Echtzeit anpassen.

Das KI-Thermomanagement prognostiziert laut den Entwicklern die Batterietemperatur bis zu 30 Sekunden im Voraus und passt die Ladeleistung dynamisch an. Das System soll die durchschnittliche Ladetemperatur der Batterie unter 55 °C halten und die Spitzentemperatur auf unter 65 °C begrenzen. Unterstützt wird es durch ein Fünf-Punkt-Flüssigkeitskühlsystem, das die Wärme vom Energiespeicher der Ladestation bis zum Batteriepaket des Fahrzeugs steuert.

Zusätzlich entwickelte die Geely Auto Group eine Lithium-Ionen-Puls-Regenerationstechnologie. Sie nutzt Mikro-Impulsströme, um Lithium-Ionen zu reaktivieren, die sich beim wiederholten Schnellladen an den negativen Elektroden angesammelt haben. Durch die Kombination mit dem KI-Lademanagement soll Geely die Batterie-Zyklenlebensdauer um 20 Prozent erhöhen können.

Die Geely Smart Charging Station der fünften Generation erreicht eine Spitzenladeleistung von bis zu 2250 kW und verfügt über eine KI-Schnellladefunktion. Die Shendun Golden Battery unterstützt eine Spitzenladerate von 12C. Mit ihr luden die Geely-Elektroautos Lynk & Co 10 und der Zeekr 001 in Praxistests in 4 Minuten und 30 Sekunden von 10 auf 70 Prozent sowie in 8 Minuten und 40 Sekunden von 10 auf 97 Prozent.

Die neu vorgestellte Ultra Short Blade Battery der nächsten Generation ist Geely zufolge auf Langlebigkeit und Sicherheit ausgerichtet und soll zugleich die Ladeleistung verbessern. Eine von den Chinesen entwickelte Laserschweißtechnologie für Zell-Kontaktfahnen und -Deckel reduziert die Wärmeentwicklung beim Laden um 10 Prozent. Die Batterie erreicht eine Spitzenladerate von 6C und soll damit hohe Ladeleistungen auch für erschwinglichere Fahrzeugmodelle ermöglichen.