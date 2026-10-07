Lucid Q3 2026: Produktion sinkt auf 2954 Elektroautos

US-Elektroautobauer Lucid hat im dritten Quartal 2026 insgesamt 2954 Fahrzeuge produziert und 3806 ausgeliefert. Damit lagen die Auslieferungen über der Produktion. Nach Angaben des Unternehmens ist dies Teil des im August angekündigten operativen Neustarts, bei dem vorhandene Fahrzeugbestände reduziert und die Produktion stärker an der kurzfristigen Nachfrage ausgerichtet werden soll.

Gegenüber dem zweiten Quartal ging die Produktion deutlich zurück. Zwischen April und Juni hatte Lucid noch 4774 Exemplare der Edellimousine Air sowie des Luxus-SUV Gravity gefertigt und 3953 ausgeliefert. Damit sank die Produktion im Quartalsvergleich um rund 38 Prozent, während die Auslieferungen um knapp vier Prozent zurückgingen. Lucid führt den niedrigeren Output unter anderem auf die bereits im Juni gestrichene zweite Schicht im Werk AMP-1 in Arizona zurück.

Auch im Vorjahresvergleich liegen die aktuellen Zahlen niedriger. Im dritten Quartal 2025 hatte Lucid 3891 Fahrzeuge produziert und 4078 ausgeliefert. Zusätzlich waren damals mehr als 1000 Fahrzeuge für die Endmontage in Saudi-Arabien gefertigt worden. Die Q3-Auslieferungen 2026 lagen damit rund sieben Prozent unter dem Vorjahreswert. Lucid erklärte zugleich, dass sich die Nachfrage nach dem SUV Gravity weiter an Dynamik gewonnen habe.

Die Bestandsreduzierung gehört zu einem umfassenderen Spar- und Restrukturierungsprogramm. Lucid hatte im August Maßnahmen für Cashflow-Verbesserungen von insgesamt rund 1,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 identifiziert. Nach Unternehmensangaben sollen dazu unter anderem niedrigere operative Ausgaben, geringere Investitionen und eine Reduzierung des im Fahrzeugbestand gebundenen Kapitals beitragen.

Detaillierte Finanzzahlen für das dritte Quartal will Lucid am 9. November 2026 veröffentlichen.