Citroën Ami Outdoor ab 9690 Euro online bestellbar

Citroën hat die Bestellbücher für den neuen Ami Outdoor geöffnet. Die Sonderedition des elektrischen Leichtfahrzeugs ist in Deutschland ab sofort exklusiv online bestellbar. Der Einstiegspreis beträgt 9690 Euro. Zum Vergleich: Das reguläre Modell kostet ab 7990 Euro.

Der Ami Outdoor kombiniert ein aufrollbares Sonnendach mit einer geschlossenen Karosserie und Türen. Er wird ausschließlich in Khaki-Grün angeboten und erhält weiße Stahlräder, schwarze und rote Outdoor-Grafiken sowie das Maskottchen Migoo an der hinteren Karosseriesäule. Schwarze Designakzente befinden sich zudem an Front und Heck.

Im Innenraum verfügt die Sonderedition über grau-grüne Sitzbezüge mit Migoo-Prägung, Sicherheitsgurte in André-Rot und rote Kontrastnähte. Zum serienmäßigen Zubehör gehören unter anderem drei graue Ablageboxen, Ablagenetze in den Türen, ein Taschenhaken, Fußmatten, ein 5,7-Zoll-Farbdisplay, ein Gepäcknetz und eine Smartphone-Halterung. Optional lässt sich das Smartphone über die Connect-Box per Knopfdruck am Lenkrad steuern.

Technisch entspricht der Ami Outdoor dem bekannten Serienmodell und besitzt einen rein elektrischen Antrieb mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Angegeben werden eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern ohne Ladestopp und eine Ladezeit von rund vier Stunden an einer Haushaltssteckdose. Der Zweisitzer ist 2,46 Meter lang, hat einen Wendekreis von 7,20 Metern und kann mit einem Führerschein der Klasse AM bereits ab 15 Jahren gefahren werden.