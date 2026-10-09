Preisforscher: Warum sich Autofahrer an hohe Spritpreise gewöhnen

Die deutlich gestiegenen Kraftstoffpreise haben der Elektromobilität in Deutschland spürbaren Auftrieb verliehen. Doch die Autofahrer werden sich zunehmend an die höheren Verbrenner-Kosten gewöhnen und es als „normal“ empfinden, glaubt ein Preisexperte.
„Jeder Autofahrer hat einen inneren Vergleichspreis im Kopf, an dem er misst, ob ihm ein Preis günstig oder teuer vorkommt. Dieser Vergleichspreis wandert mit jedem Tankstopp ein Stück in Richtung des tatsächlich bezahlten Preises, und zwar umso schneller, je häufiger wir kaufen“, so Markus Husemann-Kopetzky, der an der Freien Universität Berlin zu Preispsychologie forscht, im Gespräch mit Auto Motor und Sport. „Beim Tanken dauert das – nach allem, was die Forschung zeigt – nur wenige Wochen.“
Deshalb seien die Mineralölkonzerne in der Lage, ein auf Dauer höheres Preisniveau durchzusetzen. Husemann-Kopetzky: „Die Gewöhnung spielt den Anbietern in die Hände: Je länger ein hohes Preisniveau anhält, desto eher empfinden wir es als normal.“
Allerdings würden die Verbraucher je nach Ursache des höheren Preisniveaus unterscheiden, ob die Preise als „fair“ empfunden werden. „Autofahrer fragen sich, warum der Preis steigt. Sind es höhere Produktionskosten, akzeptieren sie das eher. Vermuten sie dagegen, dass die Konzerne vor allem ihren Gewinn steigern wollen, bleibt das Gefühl von Unfairness, und das bremst die Gewöhnung.“
Psychologie ist auch bei der Bewertung des Tankrabatts und eines Preisdeckels im Spiel. „Solche Instrumente schaden eher, als dass sie helfen“, sagt Husemann-Kopetzky. Der Autofahrer erlebe drei Schritte: Der Preis steige stark, sinke durch den Rabatt etwas und steige nach dessen Ende erneut. „Preiserhöhungen schmerzen uns aber mehr, als uns gleich große Senkungen freuen, und zwei Erhöhungen tun mehr weh als eine große. Die kurze Entlastung wird vom zweiten Preissprung also mehr als aufgezehrt, wie man nach dem Ende des Tankrabatts im Herbst 2022 sehen konnte“, erklärt der Preisforscher.
Kommentare
Mario ob Plehn meint
So ein Schwachsinn,was bleibt einem übrig als zu tanken,egal was es kostet!!!!!
hu.ms meint
Wir hatten doch schon rohölpreise über 100 $ vor wenigen jahren. Da kostete treibstoff aber unter 2€. Wer kassiert da wohl heftig ab ?
ebiker meint
„Beim Tanken dauert das, nach allem, was die Forschung zeigt, nur wenige Wochen, bis der Groschen fällt: Mit einem Elektroauto liegen die Energiekosten oft nur bei etwa einem Drittel der Kosten eines Verbrenners. Mir begegnen inzwischen viele Menschen, die noch vor ein oder zwei Jahren einen neuen Verbrenner gekauft haben und nun mit dem Gedanken spielen, kurzfristig auf ein batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) umzusteigen.
Die Forschung zur Diffusion neuer Technologien kommt zudem zu einem interessanten Ergebnis: Der Übergang zu einer neuen Produktgeneration dauert im Durchschnitt ungefähr so lange wie die Lebensdauer der jeweils ersetzten Produkte. Überträgt man dieses Muster auf den Pkw-Markt, ergibt sich folgendes Bild: Addiert man die durchschnittliche Lebensdauer eines Autos von rund 15 Jahren zum Erscheinen des ersten erfolgreichen modernen BEV, des Nissan Leaf im Jahr 2010/2011, landet man bei den Jahren 2025 bis 2026. Genau in diesem Zeitraum erleben wir nun den weltweiten Durchbruch der Elektromobilität. Die Theorie scheint die Realität erstaunlich gut zu beschreiben.“
South meint
Im Grunde muss man sich immer an höhere Preise „gewöhnen“, weil eben das Preisniveau immer steigt, sprich sogar durch normale Inflation. Kunden reagieren aber in der Regel sensibel auf Preissprünge oder in dem Fall sogar Preisschocks. Natürlich sind Kunden, ich nenne es mal veränderungsfaul, aber es gibt halt immer eine Schwelle, ab wann man handelt. Klar, ist man schneller veränderungswillig, wenn man sich betrogen fühlt, aber im Grunde sucht man bei Preisschocks immer nach Alternativen, teilweise muss man sogar nach Alternativen suchen.
Der Kunde konsumiert normalerweise weniger, schiebt Neukäufe auf (bei Autos beobachtbar, da gabs ja auch Preissprünge), sucht sich eine andere technische Alternative oder bezahlt murrend den höheren Preis. Jetzt kommt es halt drauf an. Und da sind wir wieder beim Thema Marktmacht.
Öl kann man auf kurze Sicht nicht ersetzen und die Ölmultis beherrschen den Markt, ÖPNV ist auch nicht immer gegeben, aufschieben beim Tanken bei nem Auto geht auch schwer (schafft nur Mike mit zwei Benzinkanister durch den Winter zu kommen ;-) ), also bezahlen viele noch murrend den höheren Preis. Aber. Es gibt natürlich technisch jetzt das eAuto und das ist genau der langfristige Effekt. Wir nicht jeder gleich den Verbrenner ersetzen, aber ist halt die Frage, gewöhnen sich die Kunden an den Preis oder werden sie wechseln?
In Kürze. Bei Öl ist man immer den paar Ölmultis ausgesetzt, auch bei der nächsten Krise. Strom hingegen kann man aus sehr, sehr vielen Quellen gewinnen, substituieren, zum Teils sogar selber produzieren. Sprich. Mit einem eAutos ist man deutlich weniger abhängig und das genau befeuert auch langfristig die eAutos…