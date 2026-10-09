EnBW und TMV starten bundesweite Kooperation für Elektro-Taxis

Die EnBW und der Taxi- und Mietwagenverband Deutschland (TMV) haben eine bundesweite Kooperation zur Elektrifizierung von Taxi- und Mietwagenflotten gestartet. Die Partnerschaft soll die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Elektrofahrzeugen im Personenbeförderungsgewerbe verbessern und praxisnahe Angebote für die Unternehmen schaffen. Über den TMV erreicht die Zusammenarbeit rund 5000 Mitgliedsunternehmen in Deutschland.

Im Mittelpunkt stehen laut der EnBW eine zuverlässige Ladeinfrastruktur, kurze Ladezeiten und planbare Betriebskosten. Diese Faktoren seien insbesondere für Unternehmen mit hoher Fahrleistung und engen Einsatzzeiten relevant, etwa im städtischen Linienverkehr sowie im Flughafen- und Bahnhofsverkehr. TMV-Mitglieder erhalten im Rahmen der Kooperation Zugang zum EnBW mobility+ Business-Tarif L und können bis Ende 2026 zusätzlich einen Ladegutschein im Wert von 50 Euro erhalten.

Die EnBW verweist auf mögliche Kostenvorteile von Elektrofahrzeugen gegenüber Dieselautos. Ein Diesel mit einem Verbrauch von sieben Litern je 100 Kilometer verursacht demnach bei einem Literpreis von 2,40 Euro Kraftstoffkosten von 16,80 Euro, während ein Elektroauto mit 20 Kilowattstunden (kWh) Verbrauch je 100 Kilometer im regulären Business-Tarif L bei 32,77 Cent je kWh auf rund 6,55 Euro kommt. Die Stromkosten liegen in diesem Rechenbeispiel damit rund 60 Prozent unter den Dieselkosten.

Die EnBW betreibt bundesweit eigenen Angaben zufolge mehr als 9000 Schnellladepunkte entlang wichtiger Verkehrsachsen, in Städten und an stark frequentierten Alltagsstandorten. Neue Schnellladestandorte würden bereits mit Ladeleistungen von bis zu 480 Kilowatt ausgestattet, wodurch sich abhängig von Fahrzeug und Batteriegröße innerhalb von 20 Minuten bis zu 640 Kilometer Reichweite nachladen ließen.

„So schafft die EnBW die technischen Voraussetzungen für künftig noch kürzere Ladezeiten. Taxi- und Mietwagenunternehmen erhalten damit Zugang zu einem kontinuierlich wachsenden Schnellladenetz“, wirbt der Energiekonzern. Ergänzend stellt die EnBW digitale Lösungen für das Fuhrparkmanagement bereit. Über das EnBW Smart Mobility Portal können Unternehmen Ladevorgänge, Ladekarten und relevante Flottendaten zentral verwalten und auswerten. Dadurch erhalten sie einen Überblick über ihre Ladeaktivitäten und die damit verbundenen Kosten.