Nissan Micra wird günstiger und fährt weiter

Mit neuen Preisen und überarbeiteten Details startet der Nissan Micra in den Herbst. Ab sofort profitieren Kunden laut den Japanern von einer attraktiveren Preispositionierung, die je nach Variante bis zu 1710 Euro unter dem bisherigen Listenpreis liege. Hinzu kämen zusätzliche Komfortfeatures und eine höhere Reichweite.

Die Preisanpassung erfolgt über sämtliche Ausstattungsvarianten des Micra hinweg. So beginnt die Preisliste künftig schon bei 26.290 Euro für die Einstiegsversion Engage mit einem 90 kW (122 PS) starken Elektromotor und der 40-kWh-Batterie. Die Version mit mehr Leistung (110 kW/150 PS) und größerer Batterie (52 kWh) kostet ab 28.290 Euro.

Zusammen mit der neuen Preispositionierung halten Detailverbesserungen Einzug in den Micra: Neue Außenspiegel mit optimierter Aerodynamik sowie Anpassungen an Unterboden- und Kofferraumverkleidungen sollen den Geräuschkomfort erhöhen und den Luftwiderstand reduzieren. Durch den geringeren Luftwiderstand erhöht sich die maximale WLTP-Reichweite für beide Batterievarianten auf 325 Kilometer (40-kWh-Batterie) beziehungsweise 427 Kilometer (52-kWh-Batterie). Zuvor waren es bis zu 317 und 416 Kilometer.

Ebenfalls neu ist die ab der Ausstattungslinie Advance enthaltene überarbeitete Ladeschale für das Smartphones: Dank einer optimierten Belüftung und Magnetring-Technologie sorge die Ladeschale für ein schnelles Laden und wirke gleichzeitig einer übermäßigen Wärmeentwicklung entgegen, heißt es. Weitere Komfortmerkmale sollen den Wohlfühlfaktor im Alltag steigern, darunter eine neue LED-Innenraumbeleuchtung für vorn als auch für die Mitreisenden auf der Rückbank.

Kunden haben künftig zudem die Möglichkeit, Ganzjahresreifen für 350 Euro direkt bei der Fahrzeugbestellung dazuzubuchen. Ein neues serienmäßiges Sicherheitsfeature ist die Funktion „eCall 4G“, die bei einem schweren Unfall automatisch einen Notruf über das 4G-Mobilfunknetz absetzt und wichtige Fahrzeugdaten übermittelt.