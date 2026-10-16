Lucid Cosmos: Neues Elektro-SUV bei Testfahrten in Kalifornien gesichtet

Ein getarnter Prototyp des kommenden Lucid Cosmos ist kürzlich im US-Bundesstaat Kalifornien fotografiert worden. Die Aufnahmen zeigen das elektrische Mittelklasse-SUV im öffentlichen Straßenverkehr, rund 60 Kilometer südlich des Lucid-Firmensitzes in Newark. Der amerikanische Elektroautobauer plant für seine dritte Modellreihe einen Einstiegspreis von unter 50.000 US-Dollar vor Steuern, umgerechnet rund 45.000 Euro. Der Produktionsstart wurde inzwischen von Ende 2026 auf die zweite Jahreshälfte 2027 verschoben.

Die Fotos (Reddit) zeigen einen vollständig mit schwarz-weiß-grauer Tarnfolie beklebten Versuchsträger. Erkennbar sind eine nach hinten abfallende Dachlinie, ein Dachspoiler, bündig integrierte Türgriffe und schmale Rückleuchten unter der Tarnung. Das Elektroauto trägt kalifornische Kennzeichen und wurde aus seitlicher sowie rückwärtiger Perspektive aufgenommen.

Technische Grundlage des Cosmos ist eine Mittelklasse-Plattform, die Lucid im März offiziell vorgestellt hat. Zum Einsatz kommt die neu entwickelte elektrische Antriebseinheit Atlas, deren kompaktere Konstruktion und vereinheitlichte Komponenten die Fertigungskosten reduzieren sollen. In einer Investorenpräsentation nennt Lucid für den allradgetriebenen Cosmos eine Batterie mit 69 kWh Kapazität und eine angestrebte Reichweite von rund 300 Meilen beziehungsweise 483 Kilometern.

Ursprünglich hatte Lucid die Produktion der neuen Modellfamilie für Ende dieses Jahres geplant. Im August korrigierte das auch in Europa aktive Unternehmen den Zeitplan im Rahmen einer umfassenden operativen Neuausrichtung auf die zweite Jahreshälfte 2027. Lucid-Chef Silvio Napoli begründete die Verschiebung unter anderem mit dem Anspruch, neue Fahrzeuge erst nach ausreichender technischer Absicherung auf den Markt zu bringen. Als erster Produktionsstandort für den Cosmos ist das neue Werk AMP-2 in Saudi-Arabien vorgesehen, während die Prototypenentwicklung und Vorserienfertigung zunächst in Arizona stattfinden soll.

Mit dem Cosmos erweitert Lucid sein bisher auf höherpreisige Modelle konzentriertes Angebot um ein mittelgroßes Elektro-SUV in einer niedrigeren Preisklasse. Die neue Plattform soll neben dem Cosmos auch das bereits angekündigte SUV Earth sowie ein weiteres, bislang nicht näher vorgestelltes Serienmodell tragen. Lucid setzt bei dieser Fahrzeugfamilie auf kleinere Batterien, reduzierte Teilezahlen und eine stärker vereinheitlichte Antriebstechnik, um die Herstellungskosten gegenüber den bisherigen Modellen zu senken.

Bisher vertreibt Lucid die elektrische Oberklasselimousine Air und das Luxus-SUV Gravity. Beide sind schon länger unter anderem auch in Deutschland erhältlich.