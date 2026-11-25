Suzuki hat mit dem neuen Ignis seinen ersten vollelektrischen Kleinstwagen vorgestellt. Nach dem Kleinwagen e Vitara ist der Viersitzer das zweite globale batterieelektrische Modell des japanischen Herstellers. Die schrittweise Markteinführung in Europa und weiteren Regionen soll im Sommer 2027 beginnen. Mit einer Länge von 3,57 Metern positioniert Suzuki den Ignis als kleinstes vollwertiges Elektrofahrzeug mit vier Sitzplätzen auf dem deutschen Markt.

Bei der Entwicklung griff Suzuki auf seine Erfahrung im japanischen „Kei-Car“-Segment zurück. Als Inspiration diente der Suzuki e Sky, der nach seiner Markteinführung in Japan zum Auto des Jahres 2026 gekürt wurde. Kurze Karosserieüberhänge, klare Linien sowie markante LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten prägen das Erscheinungsbild des Ignis. Im Innenraum stehen eine übersichtliche Anordnung der beiden Displays und eine von keramischen Gefäßen inspirierte Ablage im Mittelpunkt.

Den Antrieb übernimmt eine kompakte Einheit aus einem neu entwickelten Elektromotor, einem Wechselrichter und einem Untersetzungsgetriebe. Der E-Motor leistet maximal 67 kW (91 PS) und stellt ein maximales Drehmoment von 133 Nm bereit. Die Kraftübertragung erfolgt über die Vorderachse. Als Energiespeicher dient eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) mit einer Kapazität von 26 kWh, die laut Suzuki auf Sicherheit und Langlebigkeit ausgelegt ist.

Die technische Grundlage bildet die speziell für E-Fahrzeuge entwickelte Heartect-e-Plattform, die bereits beim e Vitara zum Einsatz kommt. Durch die platzsparende Integration der Batterie in den Fahrzeugboden biete der Ignis trotz seiner kompakten Abmessungen einen geräumigen Innenraum für vier Personen, wirbt der Hersteller. Bei einer Breite von 1,565 Metern, einer Höhe von 1,635 Metern und einem Radstand von 2,46 Metern betrage der Wendekreis neun Meter.

Ein elektrischer Bremskraftverstärker und ein ausstattungsabhängig rekuperativ einstellbares Fahrpedal ergänzen die Technik des Ignis. Suzuki erprobte das neue E-Auto eigenen Angaben nach unter anderem in städtischen Gebieten und auf kurvenreichen Straßen in Europa. Auf Grundlage der Testergebnisse passte man die Fahrwerksabstimmung und Leistungssteuerung an die Straßenverhältnisse und Kundenanforderungen der wichtigsten Märkte an.

„Der heute vorgestellte neue Suzuki Ignis ist unser erstes kompaktes Elektromodell für den globalen Markt. Er verbindet unsere Expertise im Kleinwagensegment, das wir über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben, mit den Erkenntnissen aus dem engen Austausch mit Kundinnen und Kunden aus der ganzen Welt“, so Toshihiro Suzuki

President & Representative Director Suzuki Motor Corporation.

„Aufbauend auf unseren Erfahrungen bei der Entwicklung japanischer Kei Cars vereint der neue Ignis eine leichte und kompakte Karosserie mit hoher Energieeffizienz, einfacher Manövrierbarkeit und einem großzügigen Innenraum. Wie bereits beim Swift, Vitara und beim S-Cross haben wir auch hier intensive Erprobungsfahrten auf öffentlichen Straßen in Europa und in anderen Regionen durchgeführt, um ein hohes Maß an Fahrstabilität und Fahrkomfort sicherzustellen“