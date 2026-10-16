Milence integriert öffentliches E-Lkw-Ladenetz in Depotcharge

Milence integriert seine öffentlichen Ladeparks für elektrische Lkw in die B2B-Plattform Depotcharge. Flottenbetreiber können dadurch künftig sowohl die öffentlichen Ladestationen von Milence als auch private Depotladestationen nutzen, die über Depotcharge angeboten werden. Die Ladevorgänge an Milence-Standorten werden in die bestehende Abrechnung der Depotcharge-Nutzer aufgenommen.

Milence wurde 2022 als Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck, Traton Group (Volkswagen) und Volvo Group gegründet. Das Unternehmen betreibt eines der größten MCS-Ladenetze (Megawatt Charging System) und ist in acht Ländern aktiv, überwiegend in Nordeuropa sowie mit weiteren Standorten in Norditalien, Teilen Spaniens und Großbritannien.

Im Mai 2026 erhielt Milence eine Finanzierung über 120 Millionen Euro zum Ausbau seines europäischen Netzes mit damals 34 Ladeparks. Weitere 16 Standorte befanden sich zu diesem Zeitpunkt in Entwicklung, bis Ende 2028 sollen insgesamt 90 Ladeparks vollständig in Betrieb sein.

Das Münchner Unternehmen Depotcharge betreibt einen B2B-Marktplatz für das Laden elektrischer Lkw, über den Betreiber privater Depots ihre Ladeinfrastruktur anderen Flotten zur Verfügung stellen können. Depotbetreiber bestimmen selbst, welchen Nutzern sie ihre Ladestationen zu welchen Zeiten und Tarifen anbieten, während Flottenbetreiber die Verfügbarkeit in Echtzeit einsehen können. Für die Nutzung privater Ladeeinrichtungen fallen üblicherweise zwischen 0,25 und 0,39 Euro pro Kilowattstunde (kWh) an. Individuelle Vereinbarungen zwischen Betreibern und Flotten sind ebenfalls möglich.

Deutschland wird der erste Markt für die Integration des Milence-Netzes in Depotcharge. Perspektivisch sollen Flottenbetreiber über eine einzige Plattform öffentliche und private Ladeeinrichtungen in ganz Europa nutzen und sämtliche Ladevorgänge über eine gemeinsame Rechnung abrechnen können. Laut den beteiligten Unternehmen soll die zunehmende Verfügbarkeit von Ladeeinrichtungen außerdem die Routenplanung und betriebliche Entscheidungen im elektrischen Lkw-Verkehr erleichtern.