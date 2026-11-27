Citroën erweitert das Angebot des C4 und C4 X zum neuen Modelljahr um die Ausstattungslinie „Prime“. Sie positioniert sich oberhalb von „Max“ und bildet künftig die neue Top-Ausstattung beider Modelle. Prime kombiniert zusätzliche Design-, Komfort- und Technologiemerkmale und ist jeweils als Hybrid 145 sowie als vollelektrische Extended-Range-Version erhältlich.

Optisch hebt sich Prime durch ein zweifarbiges Dach in Perla Nera Schwarz und schwarze 18-Zoll-Leichtmetallfelgen ab. Im Innenraum gehören das Ambiente „Hype Grau“ und Massagesitze zur Serienausstattung. Ergänzt wird das Paket durch das Techno-Paket, das verschiedene Ausstattungsmerkmale bündelt, die teilweise bislang für Max optional erhältlich waren.

Bei den Antrieben stehen jeweils zwei elektrifizierte Varianten zur Wahl. Der C4 Hybrid 145 startet bei 32.520 Euro, der C4 X Hybrid 145 bei 33.220 Euro. Die vollelektrischen Modelle ë-C4 Extended Range und ë-C4 X Extended Range mit einer Netto-Batteriekapazität von 51 kWh kosten 38.650 beziehungsweise 39.550 Euro.

Neben der neuen Top-Ausstattung wertet Citroën auch die übrigen Modellvarianten auf. Ab der Einstiegsausstattung „You“ gehören künftig ein digitales 7-Zoll-Kombiinstrument und ein 10-Zoll-Touchscreen mit anpassbarer Benutzeroberfläche zur Serienausstattung. Beide ersetzen die bislang verwendeten kleineren Systeme.

Auch die Ausstattung „Plus“ erhält zusätzliche Serienmerkmale. Neben dem digitalen Kombiinstrument und dem 10-Zoll-Touchscreen umfasst sie künftig eine 180-Grad-Rückfahrkamera in Verbindung mit hinteren Parksensoren.

Die neuen Ausstattungsvarianten und Modelle sind bereits bestellbar, die ersten Auslieferungen werden Anfang des kommenden Jahres erwartet.