Elektroauto-Zufriedenheitsstudie 2026: Große Unterschiede zwischen den Marken

Die Zufriedenheit der Fahrer mit vollelektrischen Modellen steigt laut einer Umfrage des Marktforschers UScale das dritte Jahr in Folge. Der sogenannte Net Promoter Score (NPS), eine Kennzahl für Weiterempfehlungsbereitschaft, ist in der aktuellen „UScale EV Satisfaction Study 2026“ von 33 auf 38 Punkte im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe.

Über alle Marken hinweg würden 53 Prozent der Befragten ihr Fahrzeug aktiv weiterempfehlen, 15 Prozent raten ab, die übrigen 32 Prozent sind neutral.

Die Hersteller liefern weiter Fortschritte bei Reichweite und Ladeleistung. 59 Prozent der Fahrzeughalter berichten inzwischen von einer echten Sommerreichweite von über 400 Kilometern (2025: 50 %). 77 Prozent der E-Autos verfügen über eine DC-Ladeleistung von 150 kW oder mehr (2025: 75 %). Gleichzeitig steigen die Erwartungen.

Eine Sommerreichweite von 400 Kilometern bewerten nur noch 75 Prozent als gut oder sehr gut (2025: 79 %), und nur 15 Prozent halten sie noch für sehr gut. 2023 waren es doppelt so viele. Noch deutlicher ist die Entwicklung beim Laden: Nur noch 58 Prozent bewerten eine Ladeleistung von 150 kW als gut oder sehr gut (2025: 65 %).

Laden bleibt das größte Problemfeld

Trotz aller Fortschritte bei der Technik bleibt das Laden im Alltag die größte Baustelle. 71 Prozent der Befragten berichten von Problemen beim Laden (2025: 73 %). Am häufigsten genannt werden Schwierigkeiten beim Start des Ladevorgangs und eine unerwartet niedrige Ladeleistung. Auch die Ladesäulensuche im Navigationssystem schneidet schlecht ab: Nur 43 Prozent halten das Konzept für gut umgesetzt, 56 Prozent sehen Verbesserungsbedarf.

Auch bei der häufig kritisierten Auto-Software zeigt sich noch kein Durchbruch. 48 Prozent der E-Auto-Fahrenden melden Probleme mit ihrer Connect-App (2025: 50 %). Die Unterschiede zwischen den Marken sind enorm: Bei Tesla berichten nur 8 Prozent von App-Problemen, bei Opel 92 Prozent. Bei der Frage, wo die Hersteller nachbessern sollten, steht die Softwarequalität mit 44 Prozent an erster Stelle, noch vor der Ladeleistung (42 %), der Connect-App (39 %), der Routenplanung (35 %) und der Reichweite (34 %). Während sich Reichweite, Verbrauch und Ladeleistung gegenüber dem Vorjahr verbessert haben, wird die Softwarequalität noch häufiger kritisiert als 2025.

Ein neues Ärgernis sind Warn- und Hinweistöne im Fahrzeug. Die Hälfte der Befragten fühlt sich davon gestört. Die Spannweite zwischen den Marken zeigt, dass es sich um eine Designentscheidung und keine technische Notwendigkeit handelt: Bei Mini fühlen sich nur 29 Prozent gestört, bei Kia und Hyundai sind rund 80 Prozent. Allein die Warnungen der Fahrerassistenzsysteme stören 30 Prozent aller Befragten.

Erhebliche Unterschiede bei den Marken

Die Weiterempfehlungsbereitschaft fällt je nach Marke sehr unterschiedlich aus. XPeng verteidigt seine Spitzenposition. Tesla kehrt nach Platz 6 im Vorjahr auf Platz zwei zurück, gefolgt von Skoda und Porsche. Am Ende des Rankings stehen erneut Marken aus dem Hause Stellantis mit Opel und Fiat, außerdem MG. Die chinesischen Anbieter zeigen ein gemischtes Bild: XPeng führt, BYD und der Neueinsteiger Leapmotor landen im Mittelfeld, Smart und MG enttäuschen.

Abhängig von der Marke sehen die Befragten unterschiedliche Stärken und Schwächen: