Leapmotor startet Produktion des Elektro-SUV B10 in Spanien, B05 soll folgen

Stellantis und der chinesische Elektroautohersteller Leapmotor haben die Produktion des Leapmotor B10 im spanischen Werk Figueruelas bei Saragossa offiziell aufgenommen. Zugleich bestätigte Leapmotor, dass mit dem B05 ein zweites Elektromodell an dem Standort gefertigt werden soll. Die europäische Produktion ist Bestandteil der Kooperation zwischen beiden Unternehmen, die neben dem Fahrzeugvertrieb außerhalb Chinas zunehmend auch die Fertigung umfasst.

Das Stellantis-Werk in Figueruelas produziert bereits den Opel Corsa, Peugeot 208 und Lancia Ypsilon. Nach Angaben des Konzerns wurde der Standort aufgrund seiner vorhandenen Fertigungskapazitäten, industriellen Erfahrung und Produktionsqualität ausgewählt. Die Fertigung des B10 erfolgt im Rahmen der Zusammenarbeit mit Leapmotor International, dem von Stellantis kontrollierten Gemeinschaftsunternehmen für das internationale Geschäft der China-Marke. Stellantis hält zudem eine Beteiligung von rund 20 Prozent an Leapmotor.

Der B10 ist ein 4,51 Meter langes, vollelektrisches Mittelklasse-SUV mit einer Antriebsleistung von 160 kW (218 PS). Für den deutschen Markt nennt der Hersteller Batteriegrößen von 56,2 und 67,1 kWh, die WLTP-Reichweiten von 361 beziehungsweise 434 Kilometern ermöglichen sollen. Die maximale DC-Ladeleistung beträgt je nach Batterieversion 140 beziehungsweise 168 kW. Für den Ladevorgang von 30 auf 80 Prozent gibt Leapmotor unter entsprechenden Bedingungen 16 beziehungsweise 17 Minuten an.

In Deutschland wird der B10 bereits angeboten. Auf seiner deutschen Website nennt Leapmotor aktuell einen Einstiegspreis von 30.400 Euro. Die Fertigung innerhalb der Europäischen Union hat auch handelspolitische Bedeutung. Seit Oktober 2024 erhebt die EU zusätzliche Ausgleichszölle auf batterieelektrische Fahrzeuge mit Ursprung in China, wobei die Höhe vom jeweiligen Hersteller abhängt. Eine europäische Produktion kann diese fahrzeugbezogenen Importabgaben vermeiden, sofern die geltenden Ursprungsregeln erfüllt werden.

Auch B05 wird in Spanien gebaut

Mit dem B05 soll die europäische Fertigung nun auf eine zweite Baureihe ausgeweitet werden. Wie Leapmotor unmittelbar nach dem B10-Produktionsstart mitteilte, ist der Kompaktwagen als nächstes Modell für das Werk Saragossa vorgesehen. Leapmotor-International-Chef Danilo Annese hatte bereits einen Produktionsbeginn im ersten Quartal 2027 angekündigt. Nach Angaben des Unternehmens soll die Fertigung weiterer Modelle dazu beitragen, die europäischen Produktionskapazitäten auszubauen und die Fahrzeuge näher an den Absatzmärkten herzustellen.

Der neue B05 wird von den Chinesen als erstes sportliches Elektroauto der Marke beworben. Der 4,43 Meter lange Kompaktwagen mit 160 kW (218 PS) Leistung und bis zu 482 Kilometer Reichweite ist seit Mai in Deutschland bestellbar, los geht es bei einem Listenpreis von 27.900 Euro. Die Schnellladeleistung von bis zu 168 kW ermöglicht es, die Batterie in etwa 17 Minuten von 30 auf 80 Prozent zu laden.

„Die geplante Produktion des Leapmotor B05 in Saragossa ist ein weiterer bedeutender Schritt auf unserem Weg in Europa“, erklärte Annese. Die Aufnahme eines zweiten Modells unterstreiche die strategische Bedeutung des Standorts für die industrielle Entwicklung der Marke. Leapmotor will dabei seine eigene Technologie und Produktentwicklung mit den bestehenden Fertigungsstrukturen, Zulieferern und dem Produktions-Know-how von Stellantis verbinden. Die lokale Fertigung soll nach Darstellung des Unternehmens langfristig ein fester Bestandteil seiner internationalen Wachstumsstrategie werden.

Darüber hinaus stehen weitere Leapmotor-Baureihen für eine europäische Fertigung im Raum. Stellantis und Leapmotor prüfen außerdem ein gemeinsam entwickeltes elektrisches SUV für Opel, dessen Produktionsbeginn in Saragossa für 2028 vorgesehen werden könnte.

„Der Übergang zur Elektromobilität muss zugleich ein industrieller Wandel sein. Wenn unsere Partnerschaft die Strategie darstellt, dann ist Saragossa der Beweis dafür, dass wir globale Technologie, Wettbewerbsfähigkeit und europäische industrielle Kapazitäten miteinander verbinden können“, so Silvia Vernetti von Stellantis. Leapmotor-Gründer und Präsident Jiangming Zhu betonte ebenfalls die strategische Bedeutung Europas und die Vorteile einer Produktion näher an den europäischen Absatzmärkten.