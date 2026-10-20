„Aampere EV Resale Index“: Gebrauchte E-Autos gewinnen an Wert, China-Marken verlieren

Der erstmals veröffentlichte Aampere EV Resale Index für das dritte Quartal 2026 belegt laut Auto Motor und Sport einen Wertzuwachs bei gebrauchten Elektroautos. Seit Januar ist demnach das Preisniveau der Stromer mit vorheriger Nutzung um mehr als neun Prozent gestiegen. Die Auswertung basiert auf den Höchstgeboten aus rund 5000 Händlerauktionen der Münchner Plattform Aampere, wobei die tatsächliche Zahlungsbereitschaft der Händler statt privater Preisvorstellungen erfasst wird.

Der Index stieg von einem Ausgangswert von 100 Punkten im Januar auf 108,9 Punkte im September, nachdem er im April einen Zwischenstand von 109,3 Punkten erreicht hatte. Die Daten deuten auf eine höhere Nachfrage hin, wobei ein Verkauf erst bei Annahme des Gebots durch den Verkäufer zustande kommt.

Besonders hohe Restwerte nach 36 Monaten erzielen Tesla-Modelle. Das Model 3 erreicht 57,6 Prozent und das Model Y 55,9 Prozent des ursprünglichen Listenpreises, was einem durchschnittlichen Restwert dieser Marke von 57,2 Prozent entspricht. Damit liegt dieser Wert deutlich über dem Marktdurchschnitt von 48 Prozent. Bei einem Neupreis von 50.000 Euro ergibt sich daraus ein rechnerischer Vorteil von 4600 Euro gegenüber dem Durchschnitt, wobei Rabatte beim Neuwagenkauf den tatsächlichen Wertverlust beeinflussen können.

Weitere Modelle wie der BMW iX3 (50,7 %) und der Škoda Enyaq (50 %) folgen auf die Tesla-Elektroautos. Der Hyundai Ioniq 5 liegt bei 48,4 Prozent, der Kia EV6 bei 47 Prozent und der Cupra Born bei 46 Prozent. Bei Modellen von BMW, Mercedes und Audi sind teilweise niedrigere Werte verzeichnet, etwa beim BMW i4 (43 %), dem Mercedes EQB (44,2 %) oder dem Audi Q4 (36 %). In die Auswertung flossen Fahrzeuge mit mindestens 20 Auktionen ein.

Die Nachfrage ist bei Aampere in der Preisklasse zwischen 50.000 und 85.000 Euro am höchsten, wobei dieses Segment als Referenzwert von 100 Punkten dient. Für Fahrzeuge zwischen 40.000 und 50.000 Euro liegt der Index bei 93 Punkten, für die Klasse von 30.000 bis 40.000 Euro bei 69 Punkten. Unterhalb von 30.000 Euro beträgt der Wert 48 Punkte, während er über 85.000 Euro auf 75 Punkte sinkt.

Gebrauchte Elektroautos chinesischer Marken erzielen nach drei Jahren im Schnitt nur noch 41 Prozent des Listenpreises, während der Gesamtmarkt bei 48 Prozent liegt. Bei 48 Monate alten Fahrzeugen sinkt dieser Wert für China-Marken sogar auf 34,9 Prozent gegenüber einem Marktdurchschnitt von 42,1 Prozent. Zudem bieten Händler im Schnitt 30 Prozent weniger auf Fahrzeuge chinesischer Marken als auf vergleichbare Modelle anderer Hersteller.