Elektroautos nach dem Leasing: Batterien noch gut erhalten

Gebrauchte Elektroautos gewinnen an Attraktivität. Ein wichtiger Grund dafür: Die Batterien sind nach ihrem ersten Leasing-Leben häufig in deutlich besserem Zustand als vielfach angenommen. Das zeigt eine Auswertung des Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Anbieters Ayvens.

Seit 2025 hat Ayvens vor dem Verkauf an Privatpersonen und Gebrauchtwagenhändler knapp 7300 Elektro-Leasingrückläufer getestet. Das Ergebnis: Der durchschnittliche State of Health (SoH, auf Deutsch: Gesundheitszustand der Batterien) liegt bei 95,5 Prozent, bei einer durchschnittlichen Laufleistung von rund 55.000 Kilometern.

„Die Sorge, dass die Batterie eines Elektroautos nach einigen Jahren deutlich an Leistungsfähigkeit verliert, bestätigt sich in unseren Auswertungen nicht, sondern wir sehen bei unseren Leasingrückläufern sehr gute Werte. Das ist ein starkes Argument für gebrauchte Elektroautos und zeigt, dass die Batterien auch nach dem ersten Leasing-Leben noch viel Potenzial haben“, sagt Martin Kössler, Geschäftsführer von Ayvens in Deutschland.

Jedes gebrauchte und zum Verkauf stehende Elektroauto von Ayvens verfügt über ein SoH-Zertifikat des österreichischen Spezialisten Aviloo. Es gibt Auskunft über den Gesundheitszustand der Batterie und weist deren verbleibende Kapazität im Vergleich zum Neuzustand in Prozent aus. Als eine der zentralen und wertbestimmenden Komponenten des Fahrzeugs spielt die Batterie eine wichtige Rolle für den Wiederverkaufswert.

„Das SoH-Zertifikat schafft Transparenz über ihren tatsächlichen Zustand und gibt Gebrauchtwagenkäufern damit zusätzliche Sicherheit“, so Ayvens. Auch weitere Entwicklungen machten gebrauchte Elektroautos attraktiver. Die öffentliche Ladeinfrastruktur werde weiter ausgebaut und die Wartungskosten fielen gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor niedriger aus. Hinzu komme die Prämie der THG-Quote, von der auch Halter gebrauchter reiner Elektrofahrzeuge profitieren können.

Erstmals Elektroauto unter den Ersten

Dass Elektrofahrzeuge zunehmend auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt gefragt sind, zeigt die aktuelle Auswertung. Mit dem Polestar 2 landet 2026 bei Ayvens erstmals ein reiner Stromer unter den drei meistverkauften gebrauchten Modellen. Mit einem Anteil von neun Prozent belegt er Platz drei. Ein weiteres E-Auto schafft es mit dem Hyundai Kona EV auf Platz neun.

An der Spitze stehen bei Ayvens zwei Ford-Modelle: Der Ford Kuga Plug-in-Hybrid erreicht mit 23 Prozent Platz eins, gefolgt vom Verbrenner Ford Focus mit 16 Prozent.

Die Top-10-Gebrauchtwagen 2026 bei Ayvens: