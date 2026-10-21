Tempolimit auf Autobahnen: E-Auto-Fahrer sind häufiger dafür

68 Prozent der E-Autofahrer bewerten ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen positiv. Unter Fahrern von Pkw mit Verbrennungsmotor sind es 57 Prozent. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des ACV Automobil-Club Verkehr. Für den ACV ist die höhere Zustimmung unter E-Autofahrern auffällig: Sie könnte darauf hindeuten, dass Erfahrungen mit Verbrauch und Reichweite die Einstellung zum schnellen Fahren beeinflussen.
Insgesamt bewerten 58 Prozent der Befragten ein allgemeines Tempolimit positiv, 29 Prozent negativ. 13 Prozent sind unentschieden. Auch eine ACV-Mitgliederbefragung zeigte ein ähnliches Meinungsbild: Bei der konkreten Frage nach einem generellen Tempolimit von 130 km/h sprachen sich 51,9 Prozent der 6831 Teilnehmer dafür aus.
Gerade für E-Autofahrer ist die Wahl der Geschwindigkeit auch eine Frage der Reichweite. Bei hohem Autobahntempo steigt der Stromverbrauch stark: Das Akkupaket reicht für weniger Kilometer, für dieselbe Strecke wird mehr Energie benötigt. Wer langsamer fährt, kommt mit einer Ladung weiter. Diese im Alltag spürbare Verbindung könnte dazu beitragen, dass E-Autofahrer einem Tempolimit offener gegenüberstehen. Einen ursächlichen Zusammenhang weist die Befragung jedoch nicht nach.
„Im E-Auto wird hohes Tempo unmittelbar zur Reichweitenfrage. Wer diesen Zusammenhang im Alltag erlebt, wägt den Nutzen schnellen Fahrens möglicherweise anders ab. Die höhere Zustimmung unter E-Autofahrern ist deshalb ein interessanter Hinweis darauf, wie Elektromobilität auch den Blick auf Geschwindigkeit und Tempolimits verändern könnte“, sagt ACV-Geschäftsführer Holger Küster.
Frauen befürworten ein Tempolimit häufiger
Zwischen Frauen und Männern zeigen sich Unterschiede: 64 Prozent der Frauen bewerten ein allgemeines Tempolimit positiv, bei Männern sind es 54 Prozent. Negativ fällt die Bewertung bei 21 Prozent der Frauen und 35 Prozent der Männer aus.
Frauen nennen zudem häufiger Verkehrssicherheit und Klimaschutz als Argumente für ein Tempolimit. Zugleich fühlen sich Männer auf Autobahnen häufiger sicher: 82 Prozent gegenüber 68 Prozent der Frauen. Nach eigenen Angaben fahren 18 Prozent der männlichen Autofahrer auf einer freien Autobahn üblicherweise schneller als 150 km/h. Bei Frauen sind es 8 Prozent.
Autobahnen vermitteln Sicherheit, Landstraßen bleiben Unfallschwerpunkt
Insgesamt fühlen sich 74 Prozent der befragten Autofahrer auf deutschen Autobahnen sicher. Bei der Frage, auf welchem Straßentyp sie sich am sichersten fühlen, nennen 29 Prozent die Autobahn. Damit liegt sie vor Landstraßen mit 21 Prozent, Bundesstraßen mit 17 Prozent und Straßen innerorts mit 13 Prozent.
Der Schwerpunkt tödlicher Verkehrsunfälle liegt auf Landstraßen: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kamen dort 2025 insgesamt 56 Prozent der Verkehrstoten ums Leben, auf Autobahnen waren es 10 Prozent. Für den ACV unterstreicht dies, dass eine Debatte über Verkehrssicherheit nicht auf das Autobahntempo verengt werden darf.
„Tempolimits pragmatisch statt ideologisch bewerten“
Das Tempolimit gehört zu den besonders emotional diskutierten Verkehrsthemen in Deutschland. „Der ACV sieht es als seine Aufgabe, die Debatte mit belastbaren Fakten und einer differenzierten Betrachtung zu versachlichen“, erklärt die Organisation. Deshalb hat der Club neben der grundsätzlichen Einstellung auch Fragen zum Fahrverhalten, zum Sicherheitsgefühl und zu den Argumenten für Geschwindigkeitsbegrenzungen gestellt.
„Die Ergebnisse bestärken den ACV darin, unterschiedliche Perspektiven ernst zu nehmen und Maßnahmen an ihrer tatsächlichen Wirkung zu messen“, heißt es. In seinem aktuellen verkehrspolitischen Positionspapier setzt sich der Club für datenbasierte, streckenbezogene und variable Tempolimits ein. Geschwindigkeitsbegrenzungen sollen dort eingesetzt werden, wo sie nachweislich Unfälle reduzieren oder Belastungen senken. Der Ausbau intelligenter Systeme, die das Tempo an Verkehr, Wetter und Unfallgeschehen anpassen, soll Vorrang vor einer pauschalen Begrenzung haben.
„Die Zustimmung zu einem Tempolimit verdient ebenso eine sachliche Betrachtung wie die Bedenken dagegen. Entscheidend ist, welche Maßnahmen nachweislich Sicherheit schaffen. Wir brauchen nachvollziehbare Kriterien und Geschwindigkeitsbegrenzungen, die zur Strecke und zur Verkehrssituation passen“, sagt Küster.
Kommentare
Besser-BEV-Wisser meint
Ich fahre E-Auto und bin gegen ein generelles Limit auf der Autobahn.
Mein Auto fährt nur max. 180. Ausreichend. Es macht Spaß das auch mal auszufahren wenn Wetter und Verkehr passt.
Und die deutsche Automobilindustrie lebt ja auch ein Stückweit vom Nimbus der unlimitierten Autobahn.
Teslajoe meint
Da E Autos vom Anteil immer mehr zunehmen und mit steigender Geschwindigkeit viel mehr Strom verbrauchen, einfach mal nichts regeln. Das regelt sich von alleine.
Das fällt dem deutschen Beamten zwar schwer, wäre aber eine einfache “ Nichtregelung “
Mit elektrischen Grüßen
Joe
Powerwall Thorsten meint
Ich bin für ein Tempolimit von 130 und gleichzeitig für ein Rechtsfahrgebot für alles über 3,5t auf 2-spurigen Autobahnen immer und auf 3+ spurigen Autobahnen je nach Verhehrsaufkommen / Uhrzeit.
Der Verkehr würde wahrscheinlich durchschnittlich schneller rollen und weniger Unfälle/Tote gäbe es wahrscheinlich auch.
Wieso kann man hierzulande so etwas eigentlich nicht einfach einmal für eine gegebene Zeit ausprobieren und dann neu bewerten lassen?
Ah, zu wenige Schilder – ich verstehe
;-)
Tommi meint
Ich denke, da ist Ursache und Wirkung vertauscht. Menschen, die für ein Tempolimit sind, kaufen eher ein Elektroauto.
Frank meint
Andere Länder machen es vor !
Das Fahren ist deutlich entspannter . Kaum ist man auf deutschen Autobahnen kommen die möchtegern Lauda’s aus ihren Löchern !
Das hat für mich auch etwas mit gegenseitiger Rücksichtnahme zu tun , was hierzulande immer mehr zum Fremdwort mutiert .
Also Tempolimit , … JA !
Unabhängig von E – oder Verbrenner .
Thorsten 0711 meint
Mir fehlt hier der Hinweis auf das Alter der Fahrzeugführer. Je älter, desto eher ist man für ein Tempolimit.
Tommi meint
Das sind doch immer die Ausreden. Man muss sich austoben. „Macht den Kopf frei“. Der Körper reagiert allerdings anders. Wenn ich ihm Adrenalin gebe, will er immer mehr. Ganz abgesehen davon, dass die Autobahn nicht dazu da ist, sich auszutoben.
Gerd Porel meint
Zu rasen macht den Kopf frei?
Sachen gibt’s.
brainDotExe meint
Dem gegenüber steht aber auch der Vorteil, dass Strom im Vergleich zu Sprit spottbillig ist.
Was interessiert mich der Mehrverbrauch bei hohem Tempo, wenn es immernoch günstiger als Sprit ist?
Selbst bei Vmax habe ich noch 200km Reichweite und damit mehr als genug. Warum sollte ich also Richtgeschwindigkeit fahren?
Ansonsten kann ich der Aussage nur zustimmen: „datenbasierte, streckenbezogene und variable Tempolimits ein. Geschwindigkeitsbegrenzungen sollen dort eingesetzt werden, wo sie nachweislich Unfälle reduzieren oder Belastungen senken“
Auf freien Strecken mit generell wenig Verkehr braucht es kein Tempolimit!
Ben meint
Komisch ist halt dann schon dass in Frankreich die Durschnittsgeschwindigkeit bei 105km/h liegt und in Deutschland bei 100km/h…Frankreich hat ein Tempolimit und entspechend hohe Strafen, somit fließt der Verkehr gleichmäßiger und schneller aber was interesieren dem deutschen Michel schon die Realität, Hauptsache erster an der nächsten roten Ampel oder 3 min eher da bei doppelten Spritverbrauch.
eBikerin meint
Thema Realität: In Frankreich sterben pro 1000 Autobahnkilometer aber mehr Menschen als in Deutschland. Quelle Statista.
brainDotExe meint
Was interessiert mich der Verkehrsfluss im Durchschnitt?
Auf meiner üblichen Strecken (A48) ist der deutlich höher. Warum sollte man also auf solchen Strecken künstlich einschränken?
Till meint
Das Verkehrsaufkommen auf einer mautpflichigen französischen Autobahn entspricht Freitag nachmittag, dem Verkehrsaufkommen einer deutschen Autobahn Sonntag morgen um 05:00 Uhr.
Ja, in Frankreich habe ich regelmäßig ca. 115 km/h bis 120 km/h als Schnitt. Einfach weil kein Verkehr ist.
Ben meint
Oh und unsere Freunde aus Österreich nicht vergessen, die haben ein Tempolimit und auf 1Mio. gefahrenen Autobahnkilometern 8% weniger Verkehrstote
eBikerin meint
Und unsere Freunde aus Belgien nicht vergessen – die haben auch ein Tempolimit aber aber fast doppelt so viele Autobahntote pro 100km wie Deutschland.
Cherrypicking wirkt einfach nicht so gut ins Zeiten von Google und co,.
Jeff Healey meint
8% weniger Verkehrstote auf 1Mio gefahrenen Kilometern, das muss man sich mal vor Augen halten.
Aus dem und anderen Gründen bin ich Pro Tempolimit.
brainDotExe meint
Messrauschen.
Teslajoe meint
Aber nicht auf Autobahnen, das ist ja gerade das seltsame.
South meint
Naja, pragmatisch sollte man die Physik und die Logik zu rate ziehen und deshalb haben ALLE anderen Länder ein Tempolimit. Neben den Umweltschäden und Lärm, schneller fahren kostet immer viel Energie (egal welcher Antrieb) und nachdem es die vierfache Energie bei doppelter Geschwindigkeit bedeutet, kann man sich ungefähr ausmalen was da ein Unfall oder Unachtsamkeit bedeutet. Das auf der Landstrasse deutlich mehr Menschen sterben stimmt natürlich, aber da spielen viele andere Faktoren eine Rolle. Reine billige Relativierung und Ausreden, denn das eine hat mit dem anderen keinen Zusammenhang.
Das Tempolimit hat eine deutliche Mehrheit und schon seit vielen Jahren überfällig. Das wird noch von der Autolobby wie hier der ACV gefordert, weil das die heimischen Modelle vermeidlich besser für den Export verkaufen lässt. Und sogar das is vollkommener Unfug, den dann dürfte Ferrari, Tesla und Co. keine Autos verkaufen.
Auf den Autobahnen befinden sich keine ausgebildeten Rennfahrer, keine Rennautos und die Autobahn ist auch keine Rennstrecke mit entsprechender Sicherheitsstruktur. Was soll denn daran bitte pragmatisch sein? Wer sein Hobbybedürfnis nach Lärm, Rasen, Drängeln und Geschwindigkeit ausleben will, soll bitte unter seinesgleichen auf die Rennstrecken.
Jeder einzelne, vorallem die Unbeteiligten, die für so was Sterben müssen, ist einer zuviel…
Futureman meint
Denke auch, wenn Landstraßen alle ähnlich gebaut wären wie Autobahnen, gebe es dort bei Tempo 100 wesentlich weniger Verkehrstote.
Dagegen sind es auf der Autobahn entweder unachtsame LKW-Fahrer oder zu schnelle Autos, die für viele schlimme Unfälle verantwortlich sind.
Das eine lässt sich mit mehr Fahrsystemen reduzieren und das andere mit Tempolimit.
Auf jeden Fall war der letzte Urlaub in den Niederlanden mit den dort herrschenden Geschwindigkeitsbegrenzungen wieder sehr entspannt auf den Autobahnen.
Mäx meint
Ich bin ja immer noch für das niederländische Modell nur auf höherem Level.
130km/h von 6-18 Uhr, außerhalb z.B. 150km/h.
Das ist für sag ich mal 90% der Menschen keine Einschränkung und man kommt nachts ausreichend schnell durch die Landen.
Das hat auch den größten Effekt bei CO2 und Sicherheit weil in den Zeiten die meisten Leute unterwegs sind.
brainDotExe meint
Macht auf wenig befahrenen Strecken aber keinen Sinn. Dann doch lieber ein variables Limit nach tatsächlichem Verkehrsaufkommen.
Wäre schön lästig deswegen extra früher aufstehen und später Feierabend machen zu müssen…
M. meint
Sagen wir 6 – 19 Uhr, um 18 Uhr ist oft noch viel los.
Miro meint
ich nicht.
dst11 meint
Ich würde einfach mal postulieren dass eAuto Fahrer rationaler an das Thema Mobilität rangehen und hohe Geschwindigkeiten sind halt eher was emotionales. Ich persönlich bin aber gegen ein Tempolimit. Mein EQE 53 fühlt sich erst ab 180 wohl.
Gerd Porel meint
Kopfschüttel.
Jörg2 meint
„Sie könnte darauf hindeuten, dass Erfahrungen mit Verbrauch und Reichweite die Einstellung zum schnellen Fahren beeinflussen.“
Hätte man doch abfragen können.
Laber meint
Dann hätte die Studie aber nicht mehr das ausgesagt, was man wollte.
M. meint
Alleine in dieser Kommentarspalte stehen schon 2 Gegenbeweise.