Chery Q: Kompakt-Elektroauto soll auch nach Deutschland kommen

Mit dem Chery Q erweitert der chinesische Hersteller sein europäisches Modellangebot um ein vollelektrisches Kompaktfahrzeug. Das Modell misst 4,19 Meter in der Länge, 1,81 Meter in der Breite und 1,56 Meter in der Höhe. Ein Radstand von 2,70 Metern und weit außen positionierte Räder bilden laut Chery die Grundlage für ein großzügiges Raumangebot.

Der Innenraum verfügt über 38 Ablagemöglichkeiten sowie ein intelligentes Cockpit und Fahrerassistenzfunktionen. Der Kofferraum bietet 375 Liter Volumen, während ein zusätzlicher Stauraum unter der Fronthaube weitere 70 Liter fasst. Dadurch können Gepäck und kleinere Gegenstände getrennt untergebracht werden. Cockpit und Assistenzsysteme sollen die Bedienung vereinfachen und den Fahralltag entspannter gestalten.

Für den Antrieb sorgt ein im Heck untergebrachter Elektromotor mit rund 89 kW (121 PS), der seine Leistung an die Hinterräder überträgt. Einzelradaufhängungen an beiden Achsen und eine Achslastverteilung von 50:50 sollen Fahrstabilität, Komfort und agiles Handling miteinander verbinden. Der Wendekreisradius beträgt rund fünf Meter und soll so das Rangieren und Wenden im Stadtverkehr erleichtern.

Die Batterie verfügt über eine Kapazität von 41 kWh und kann den Angaben zufolge beim Schnellladen in weniger als 17 Minuten von 30 auf 80 Prozent geladen werden. Über die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) lassen sich zudem externe elektrische Geräte mit Strom aus der Fahrzeugbatterie versorgen.

„Unsere Elektrofahrzeuge sind sicher, zuverlässig und auf die Bedürfnisse des Alltags ausgerichtet: Sie sollen den Umstieg auf Elektromobilität einfach und vertrauenswürdig machen, ohne bei Sicherheit und Komfort Kompromisse einzugehen. Der Chery Q steht beispielhaft für diesen Anspruch“, so Eric Zheng, CEO von Chery Auto Deutschland und Vice President Chery Automotive Europe.

Die Markteinführung des Chery Q in Deutschland ist „für einen späteren Zeitpunkt“ vorgesehen. Zu den Preisen äußert sich der Hersteller noch nicht.