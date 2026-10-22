Stellantis will freie Kapazitäten in Europa mit chinesischen Autos auslasten

Stellantis-Chef Antonio Filosa plant, die vorhandenen Produktionskapazitäten des Autokonzerns in Europa durch die Fertigung für chinesische Partner zu nutzen. Anstatt auf Werksschließungen zu setzen, sollen die Marken Leapmotor und Dongfeng zur Auslastung der Fabriken beitragen.
Am Rande des Pariser Autosalons erklärte Filosa laut dem Portal Heise.de: „Wir haben überschüssige Produktionskapazitäten, besonders in Europa, aber wir wollen keine Werke schließen.“ Eine direkte Konkurrenz zwischen den Partnerproduktionen und den eigenen Konzernmarken soll dabei vermieden werden, wobei Details zur konkreten Abgrenzung noch offen sind.
Die Auslastung der europäischen Werke ist laut einer Analyse von AlixPartners rückläufig. Bei einer Jahreskapazität von etwa 6,5 Millionen Fahrzeugen liegt die durchschnittliche Auslastung bei 46 Prozent, verglichen mit 71 Prozent im Jahr 2017. In 14 der 24 europäischen Standorte liegt die Produktion unter der Marke von 50 Prozent.
In Spanien sind die Pläne bereits fortgeschritten. Im Werk Figueruelas bei Saragossa wird zunächst das elektrische Mittelklasse-SUV B10 des Stellantis-Partners und -Investments Leapmotor gefertigt, der Strom-Kompaktwagen B05 folgt. Ab 2028 könnte dort zudem ein elektrisches Opel-SUV der Kompaktklasse auf einer neuen Linie folgen, wobei Kernkomponenten und Batterietechnik von Leapmotor aus China stammen sollen.
Im Madrider Werk Villaverde endet die Fertigung des Citroën C4. Dort soll ab dem ersten Halbjahr 2028 ein künftiges Modell von Leapmotor entstehen, das in Europa sowie im Nahen Osten und Afrika verkauft werden soll. Über eine mögliche Übertragung des Werks an die spanische Tochter von Leapmotor International wird diskutiert, heißt es. Zudem betonte Filosa den Bedarf an weiteren Batteriefabriken in Europa. Diese seien notwendig, um die Nachfrage zu bedienen und künftige „Made in Europe“-Vorgaben zu erfüllen.
Kommentare
Egon_meier meint
Es ist natürlich wirtschaftlich nachvollziehbar, dass Stellantis nach jedem Strohhalm greift um seine Finanzen aufzubessern.
2025 gab es einen Verlust von 22,3 Milliarden Euro bei 150 Mrd. Umsatz. Das ist vernichtend.
Es zeigt sich, dass man sich nicht um die deutschen Hersteller GEdanken machen muss sondern es werden ganz andere in die Knie gehen.
STellantis = Werkbank für China.
Ossisailor meint
Stellantis ist bei den BEV m.E. nicht zukunftsfähig aufgestellt. Ein Übernahmekandidat.
A-P meint
Leapmotor hat attraktive Fahrzeuge im Angebot. Ein wichtiger Schwachpunkt ist jedoch, dass bei den Modellen B05, B03X und B03 bislang keine werksseitige Anhängerkupplung verfügbar ist. Damit verschenkt die Marke Potenzial bei europäischen Kunden.
Mike meint
Die Anhaengekupplung ist fuer viele kaum relevant, die Touchbedienbarkeit faellt allerdings bei vielen negativ auf. Immer anhalten muessen, um zu bedienen, ist auch unkomfortabel. Ich verstehe die Hersteller nicht – sie sparen vielleicht einen 2-stelligen Betrag durch eingesparte Tasten, aber sie koennten sicher fuer gute Tasten/Dreh-Encoder-Bedienung mehrere hundert EUR Aufpreis verlangen.
Miro meint
Die „freien Kapazitäten“ werden dann also durch Leapmotor ersetzt, ja? Danach werden die Leute sagen: „Fährt ja auch gut“ und bleiben beim darauffolgenden Auto auch bei der Marke. Und am Ende werden immer mehr Kapazitäten frei und die eigentlichen Marken verschwinden im Nirvana.
Werner Mauss meint
Na und, was funktioniert gewinnt. Die Arbeitsplätze von denen alle schwadronieren bleiben hier, genau wie bei Tesla.
M. meint
Ich frage mich, warum in der Fabrik, die angeblich alles vom Model 2 bis zum Semi herstellen kann, keine Model 3 vom Band laufen.
Dann müsste man die Kiste doch nicht aus China importieren.
South meint
Sehe ich genauso. Im Grunde ein Highway der Chinesen in den europäischen Markt. Bei Leapmotor ist aber das besondere, dass diese offen mit eigenem Markennamen auftreten.
Aber wie auch immer die Konstellation rechtlich sein mag, im Kern kriegt der Kunde, mit dem Internet eher kurz als lang mit, dass er ein chinesisches Auto kauft und lässt dann irgendwann den unnütz teuren Zwischenschritt über den europäischen Hersteller aus.
Wenn wir in Europa es nicht schaffen, eigene qualitativ erstklassige BEV zu entwickeln, dann verlagert sich der Schwerpunkt sehr schnell in Richtung China…denn sogar ich würde ein chinesisches Auto kaufen, wenn wir keine nenneswerten Beitrag mehr leisten…
MK meint
@Miro:
Darauf scheint es bei Stellantis sowieso hinauszulaufen: Man hat zwar formal alle Fahrzeuge in einer BEV-Variante, aber schauen Sie sich die doch mal an: Vom Corsa bis zum Astra Kombi nur jeweils eine einzige Akkugröße (und zwar bei allen Modellen die gleiche), Ladegrenzen lassen sich bis heute nicht einstellen usw.: Das, was unter Tavares die Ergebnisse verbessert hat (nämlich Einsparungen in der Entwicklung), schlägt jetzt halt voll durch.
Gleichzeitig hält man an „Leapmotor International“ sogar die Mehrheit der Anteile und unterstützt auch aktiv bei der Integration von Leapmotor ins eigene Händlernetz.
Mein Verdacht also: Man will das Risiko teurer Fehlentwicklungen und sich schlecht verkaufender Modelle nicht mehr und hat gleichzeitig gesehen, wie viel chinesische Joint Venture Partner europäischer Hersteller über Jahrzehnte verdient haben.
Da ist es doch naheliegend, selber ein solcher Joint Venture-Partner werden zu wollen ;)