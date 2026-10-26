BYD Seal U: Elektro-Version nicht mehr bestellbar, Plug-in-Hybrid bleibt

Der chinesische Automobilhersteller BYD bietet sein Mittelklasse-SUV Seal U in Deutschland nicht mehr mit rein elektrischem Antrieb an. Die Elektroversion ist aus der aktuellen deutschen Modellauswahl verschwunden und kann nicht mehr regulär konfiguriert werden, hat unter anderem InsideEVs entdeckt. Weiterhin erhältlich ist der Seal U DM-i, der einen Benzinmotor mit einem elektrischen Antrieb kombiniert. Eine offizielle Mitteilung zu den Gründen für die Einstellung der Elektrovariante liegt bislang nicht vor.

Nach Angaben aus dem BYD-Seal-Forum wurde die Elektroversion bereits im Juni 2026 vom Markt genommen. Auch der ADAC führt für beide Varianten den Juni 2026 als Modellende. Der rein elektrische Seal U wurde Ende 2023 für den deutschen Markt vorgestellt und war in den Ausstattungsversionen Comfort und Design erhältlich. Beide Varianten verfügen über einen 160 kW (218 PS) starken Elektromotor an der Vorderachse. Die Lithium-Eisenphosphat-Batterien bieten Kapazitäten von 71,8 beziehungsweise 87 kWh und ermöglichen nach WLTP-Norm Reichweiten von 420 beziehungsweise 500 Kilometern. Die ursprünglichen Listenpreise begannen bei 42.990 Euro für den Comfort und 46.490 Euro für den Design.

Bei der Ladetechnik gehört der Seal U nicht zu den schnelleren Elektro-SUV seiner Klasse. Die maximale Gleichstrom-Ladeleistung beträgt laut Hersteller 115 kW beim kleineren und 140 kW beim größeren Akkupaket. Für den Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent gibt BYD 42 beziehungsweise 43 Minuten an.

Die deutschen Zulassungszahlen dokumentieren erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Antriebsvarianten. Von Januar bis September 2026 wurden nach Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes 1187 vollelektrische Seal U neu zugelassen, während der Seal U DM-i im gleichen Zeitraum 11.291 Neuzulassungen erreichte. Damit entfielen rund 90 Prozent der gemeinsamen Zulassungen auf den Plug-in-Hybrid. Allein im September registrierte die Statistik 1867 Exemplare des Seal U DM-i gegenüber 161 Fahrzeugen mit rein elektrischem Antrieb.

Der weiterhin angebotene Seal U DM-i kombiniert einen Verbrennungsmotor mit einem extern aufladbaren 18,3-kWh-Batteriesystem. Je nach Ausführung nennt BYD für die aktuelle Modellgeneration eine elektrische WLTP-Reichweite von bis zu 125 Kilometern und eine kombinierte Reichweite von bis zu 1125 Kilometern.

Im vollelektrischen SUV-Angebot von BYD ist weiterhin der Sealion 7 vertreten, der mit rund 4,83 Metern eine ähnliche Fahrzeuglänge wie der bisherige Seal U aufweist. Das Modell besitzt je nach Version Heck- oder Allradantrieb und bietet leistungsstärkere Motorisierungen als der eingestellte Elektro-Seal U. Mit seiner anderen Positionierung und einem höheren regulären Einstiegspreis (49.990 Euro) ist der Sealion 7 allerdings kein preisgleicher Ersatz.