Fiat erwägt Serienproduktion des Multiplay-Konzepts

Der Fiat Multiplay, ein neues Konzeptfahrzeug in MPV-Form (Multi-Purpose Vehicle, auch Großraumlimousine), könnte in die Serienproduktion gehen. Laut dem neuen Markenchef Arnaud Belloni soll das Modell als familienorientiertes Fahrzeug auf den Markt kommen. Das kürzlich auf der Pariser Automobilmesse vorgestellte Konzept vereint Merkmale eines SUV mit denen eines Pickups.

Das Design des Multiplay orientiert sich an der großen Grundfläche und dem geräumigen Innenraum des 1998 erschienenen Multipla. Belloni betonte die Bedeutung dieses Projekts für das Unternehmen. Er bezeichnete das Konzept als „absolut bedeutungsvoll“ und erklärte gegenüber Reportern, dass er von der Notwendigkeit eines Familienautos im Sortiment überzeugt sei.

Der neue Fiat-Chef sieht in MPVs eine Bereicherung des Portfolios neben den SUVs. Die Entwicklung einer neuen Generation von Großraumlimousinen gehört zu seinen Prioritäten. Dabei sollen SUV-Elemente wie große Räder und bestehende Plattformen genutzt werden, jedoch in neu interpretierter Form.

Eine Version des Multiplay mit einer Länge knapp unter 4,5 Metern könnte eine Marktlücke füllen. Designchef François Leboine beschreibt das Konzept laut Autocar als Entwurf für eine Ära nach dem SUV. Ziel sei es, eine Großraumlimousine zu schaffen, die für Käufer von SUVs attraktiv ist. Da sich die Art des Reisens im Vergleich zu früheren Jahrzehnten verändert habe, stelle das Projekt den Versuch dar, das „nächste große Ding“ zu finden.

Eine endgültige Entscheidung über die Produktion hänge vom Feedback der Kunden ab. Leboine wies darauf hin, dass Innovationen auf eine noch nicht bereit für Neuerungen befindliche Marktsituation treffen könnten. Zudem müsse bei der Umsetzung die Balance zwischen technischer Machbarkeit und niedrigen Kosten gewahrt bleiben. Innerhalb des Fiat-Mutterkonzerns Stellantis sei es entscheidend, vorhandene Komponenten klug wiederzuverwenden.

Sollte die Produktion realisiert werden, wird mit einem Zeitraum von mindestens zwei bis drei Jahren gerechnet. Belloni merkte an, dass dies nur eintreffe, „wenn wir schnell sind“. Welche Antriebstechnologie Fiat für den Multiplay vorsieht, ist bislang nicht bekannt. Der Hersteller hat weder ein Elektrosystem noch andere Antriebsvarianten bestätigt. Die Italiener stellen die Studie als Grundlage für die Entwicklung zukünftiger Lösungen für Familienfahrzeuge vor.