Audi-Patent für Elektroautos: Künstliches Turboloch, Funken und Motorvibrationen

Eine Patentanmeldung von Audi beschreibt ungewöhnliche technische Lösungen für das Fahrerlebnis in Elektroautos. Im Mittelpunkt stehen laut Medien Systeme, die Geräusche, Vibrationen, visuelle Effekte und Gerüche abhängig vom Fahrzustand erzeugen oder verstärken sollen. Die Anmeldung ist bislang kein erteiltes Patent und enthält keine Angaben zu einer geplanten Serienanwendung.
Ein zentraler Ansatz betrifft die gezielte Übertragung tatsächlicher Motorgeräusche und Schwingungen in den Innenraum. Dazu beschreibt Audi sogenannte Schwingungsübertragungselemente, beispielsweise starre Hohlprofile aus Stahl, die den Elektromotor mit anderen Fahrzeugbereichen verbinden. Auch eine reduzierte Schalldämmung des Antriebs ist vorgesehen, damit dessen Betriebsgeräusche deutlicher wahrnehmbar werden. Anders als bei künstlich erzeugten Motorsounds würden dabei die mechanischen Schwingungen des elektrischen Antriebs selbst genutzt.
Weitere Bestandteile der Patentanmeldung betreffen die Nachbildung typischer Eigenschaften von Verbrennungsmotoren. Eine Kupplung könnte den Elektromotor vom Antriebsstrang trennen, sodass dieser auch bei stehendem Fahrzeug hochdrehen und entsprechende Geräusche erzeugen kann. Zusätzlich beschreibt Audi eine elektronische Steuerung für simulierte Gangwechsel, virtuelle Übersetzungen und ein künstliches Turboloch, bei dem sich der Leistungsaufbau gezielt verzögert. Auch eine zeitweise Freigabe zusätzlicher Leistung oder zusätzlichen Drehmoments per Tastendruck oder KI-gestützter Steuerung wird genannt.
Besonders ungewöhnlich sind die beschriebenen optischen Effekte. Audi nennt unter anderem elektrische Lichtbögen zwischen Elektroden sowie eine Vorrichtung, die durch den kontrollierten Kontakt eines Metallteils mit der Fahrbahn Funken erzeugen könnte. Weitere Konzepte umfassen dynamische Außenbeleuchtung, veränderbare Fahrzeugfarben und Projektionen im Randbereich der Windschutzscheibe, die Beschleunigung und Geschwindigkeit durch Unschärfe- oder Verzerrungseffekte vermitteln sollen. Auch animierte Darstellungen an der Fahrzeugfront werden in der Patentbeschreibung berücksichtigt.
Ergänzend untersucht die Anmeldung eine situationsabhängige Beduftung des Innenraums. Während im Stau beruhigende Duftstoffe abgegeben werden könnten, sind für eine sportliche Fahrweise anregende Gerüche vorgesehen. Als Beispiel nennt die Beschreibung einen Geruch, der an elektrische Spielzeugeisenbahnen erinnern soll und dort mit dem Begriff „Elektrosmog“ in Verbindung gebracht wird. Die Duftabgabe soll über entsprechende Vorratsbehälter und eine fahrzustandsabhängige Steuerung erfolgen.
Die veröffentlichte Patentanmeldung umfasst insgesamt zehn Patentansprüche. Zwei unabhängige Ansprüche betreffen die Übertragung von Schwingungen oder Schall sowie die fahrzustandsabhängige Erzeugung visueller Effekte. Ein konkretes Audi-Modell, ein Einführungstermin oder die Kosten einer möglichen Umsetzung werden in der veröffentlichten Anmeldung nicht genannt.
Kommentare
Future meint
»Anregende Gerüche« soll der Audi also bei Raserei in den Innenraum abgeben. Und das Audiparfum soll nicht etwa an den beliebten Gestank von den Tankstellen erinnern, sondern an den Geruch von Modelleisenbahnen?
Was ist nur aus dieser Marke geworden. Da wundert einen sogar Audis Wahlkampfauftritt beim Trump nicht mehr. Irgendwie muss es ja auch weitergehen mit der Zukunftstechnologie.
Powerwall Thorsten meint
Vielleicht möchte der Herr Ingenieur (FH) seinen inneren politischen Moralapostel einmal mit der Tagesschau von heute bezüglich dem AUDI Chef in Einklang bringen und der Community dann berichten?
Wolfgang meint
Wenn man nicht mehr weiß, ob es sich um einen Artikel vom Postillion oder vom Autohersteller handelt..
thrawn meint
Audi ist verloren. „….. Eine Kupplung könnte den Elektromotor vom Antriebsstrang trennen, sodass dieser auch bei stehendem Fahrzeug hochdrehen und entsprechende Geräusche erzeugen kann. ….“ Da kann man nur den Kopf schütteln
Tom meint
Ich wünsche mir noch ein Patent für die realistische Simulation von Kolbenfresser und Fehlzündung.
David meint
Bei der Zeitumstellung kurz zum 1. April abgebogen?
Futureman meint
In China werden jetzt schon die Marke Audi und die 4 Ringe getrennt vermarktet. Nach dem Verkauf der Audi-Seele an Trump ist wohl alles möglich.
Till meint
…für den US Markt zwingend erforderlich.
thrawn meint
Wie lächerlich! Man simuliert die ganzen Verbrenner Unzulänglichkeiten wieder in ein vollkommen einwandfreies Antrierbskonzept hinein! Mein Respekt vor Audi sinkt immer weiter
EVrules meint
Wow – erst ließt man davon, dass der Audi-CEO seine eigenen Compliance Richtlinien mit Anbiederung an Trumps Midterm-Wahlkampf verstößt, dann von diesem absoluten Schwachsinn.
Audi schafft sich selbst ab.
Früher hieß es Vorsprung durch Technik – heute ist davon nur noch ein pathetischer Schein übrig.
Halber Akku meint
Also ich finde, dass man es wenn dann richtig machen sollte. Der erste Autounfall der Welt passierte schließlich im Jahr 1771 nicht mit einem Verbrennerfahrzeug, sondern mit dem zweiten Dampfwagen des Franzosen Nicolas-Joseph Cugnot, als dieser aufgrund fehlender Bremse damit gegen eine Mauer fuhr. Daher wäre es schon wünschenswert, diese Pioniertaten im Audi der Neuzeit mit Dampfmaschinengeräuschen und klassischen Geruchsnoten zu würdigen. Kritiker könnten nun einwenden, dass die Pferdestärken (daher kommt ja schließlich der Begriff PS) weiterhin nicht berücksichtigt werden. Aber das lässt sich sicher auch noch realisieren, dass der Audi dann noch Pferdeäpfel auf die Straße macht und laut wiehert.
Dann wäre es das vollkommene Fahrzeug, randvoll mit Zukunftsvisionen. Nix für ungut, aber gestern erst der Audi CEO mit dem Trumpel auf dessen Wahlkampfauftritt und heute dann diese News. Alles nur noch schwer auszuhalten.
BeatthePete meint
Mein Higlhilght, simmulierte Ölwechsel gegen reales Geld !
Marktlücke sag ich euch. Marktlücke!
;)
McGybrush meint
Das doch Rage Bait!?
Optimist meint
Ist schon wieder 1. April?
mipu meint
Yay, was die Welt halt so braucht, aus Sicht eines Trumpfan-CEO und seiner rückständigen Ingenieurtruppe … naja, wer halt so noch nach dem Dieselskandal noch übrig geblieben ist.
Bitte noch eine Handkurbel in den Frunk legen, und ein Loch mit einem Generator vorne oder hinten hinzufügen, damit der „Vorsprung durch Steinzeittechnik“-Fahrer den Motor bei schwacher 12V-Batterie noch wie früher per Hand „anwerfen“ kann XD
Gernot meint
Fast 30 Jahre lang bin ich nur Audi gefahren. Meine Güte, wie tief ist die Marke gesunken.
Der CEO macht sich in den USA zum Steigbügelhalter eines rassistischen, faschistischen, kleptokratischen Antidemokraten im Weißen Haus. Und statt echter Innovationen bringt Audi nur noch Schwachsinn hervor.
Ich hätte aber noch paar „Innovationen“ die gut zu Audi passen würden:
Bitte endlich wieder Abgasgestank im Innenraum verbreiten und ab und zu auch eine kleine Rußwolke einblasen, damit sich die Kundschaft in die gute alte Verbrennerzeit zurückversetzt fühlt. Außerdem sollten bei Elektroautos Ölwechsel nötig sein, damit die Kunden wieder das volle Audi-Werkstatterlebnis haben. Die Heizung im E-Auto sollte erst nach 5 Minuten anfangen zu heizen, damit auch da das Verbrenner-Feeling gewahrt bleibt. Für Käufer von Audi-Elektroautos sollten auch die Ladepreise um 50% steigen, wenn der Ölpreis hochgeht, sonst ist ja die ganze weltpolitische Spannung weg, an der man als Verbrennerfahrer jahrzehntelang teilhaben durfte. Wenn man fast nur Kurzstrecke fährt, sollte nach ein paar Jahren etwas am Auto durchgerostet sein, so wie früher Teile der Auspuffanlage, in denen sich dann innen das Wasser gesammelt hat.
Nie wieder Audi!
Jeff Healey meint
Kleinen Moment, ich muss schnell das Popcorn holen.
Jeff Healey meint
Holla!
An die Redaktion: Hier verwendet jemand meinen Nickname.
Auch wenn dieser Beitrag harmlos ist, ich würde eine Sperrung der Person dahinter bevorzugen. Es wird vermutlich nicht bei einem einmaligen „Klau“ bleiben.
Mäx meint
Vorsprung durch Technik…damit wird Audi bestimmt wieder zu einer ernstzunehmenden Premium Marke.
Wundert eigentlich nicht, dass das mit der Rentabilität nicht so rosig aussieht wenn das die Ansätze sind.
Powerwall Thorsten meint
Vielleicht sollte man sich bei AUDI wieder an sein vergessenes Motto „Vorsprung durch Technik“ erinnern – und nicht unnötige Nachahmungen, von Dinge aus der verschwindenden Verbrennerwelt, zu patentieren – Quo vadis AUDI?
Ralf meint
Wie waere es z.B. mit Babynahrung mit Dieselfeinstaub? Damit sich wirklich niemand umstellen muss.
Haben die nix anderes zu tun in Ingolstadt?
Ach ja, in Georgia sind sie ja beschäftigt ……
Grotesk
MK meint
@Ralf:
Das in den USA scheint ja eher ein Alleingang vom Audi-CEO gewesen sein, so schnell wie VW danach eine Pressemeldung rausgegeben hat, die darauf hinweist, dass die Ankündigung „unter Gremienvorbehalt“ stehe. Auf deutsch bedeutet das: Die, die entscheiden dürfen, ob ein neues Werk gebaut wird, haben sich noch gar nicht mit dem Thema befasst.
Spannend dabei auch: Die Modelle (SUV ab Q7 aufwärts), die für das Werk genannt sind, geben die genannten 200.000 Fahrzeuge pro Jahr gar nicht her. Die exakten Zahlen lassen sich zwar nicht für jedes Jahr finden, aber grob gesagt, müssten sich die Verkaufszahlen dafür verdrei- bis vervierfachen, um so ein Werk auszulasten.
Spannend wird das auch dadurch, dass Audi der einzige der drei deutschen Premiumhersteller ist, der seine großen SUV nicht schon heute in den USA baut und daher unter hohen Zöllen leidet, die Trump oft schon aufhebt, wenn ein Konzern ankündigt, in den USA produzieren zu wollen, auch wenn er es noch nicht tatsächlich tut. Die Liste der Beispiele, wo europäische Konzerne Investitionen in den USA ankündigen, ist seitdem sprunghaft gestiegen. Erstaunlicherweise oft mit Investitionen, die erst nach ende von Trumps Amtszeit getätigt werden sollen. Auch hier bei Audi ist sehr vage von einem Produktionsstart „in den 2030er Jahren“ die Rede.
Torben meint
Vorsprung durch Technik… Nicht!
A-P meint
Ein überflüssiges Patent, da die beschriebenen Effekte bei E-Autos keinen technischen Mehrwert bieten. Hat Audi wirklich nichts Besseres zu tun, als sich mit so etwas zu beschäftigen?
Karl von Rosen meint
Von Tesla gelernt, oder bringt ein für sekunden fliegendes Auto irgend einen praktischen Mehrwert? Noch dazu, dass die Druckbehälter von einer Spezialfirma für ein kleines Vermögen wieder aufgefüllt werden müssen. Der Unterschied zu Audi, bei Tesla wird eine technische Absurdität frenetisch von den Fans gefeiert.