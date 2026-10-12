E-Auto-Boom im Privatmarkt: Neuzulassungen steigen um 171 Prozent

Der deutsche Pkw-Markt verzeichnete im September 2026 mit 256.774 Neuzulassungen ein Wachstum von 9,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die saison- und arbeitstagbereinigte Jahresrate (SAAR) erreichte mit 3,15 Millionen Fahrzeugen den höchsten Stand seit Jahresbeginn, berichten die Analysten von Dataforce.

Haupttreiber war die private Nachfrage, die um 28 Prozent auf 103.462 Fahrzeuge stieg und damit 40 Prozent des Marktes ausmachte. Während die Zulassungen im Flottenmarkt um lediglich 1 Prozent auf 69.401 Einheiten zunahmen, verzeichneten Autovermieter einen Zuwachs von 8 Prozent.

Besonders dynamisch entwickelte sich der Markt für rein batterieelektrische Fahrzeuge (BEV), deren Neuzulassungen um 95 Prozent auf rund 88.600 Einheiten stiegen. Damit war mehr als jeder dritte neue Pkw vollelektrisch, während extern aufladbare Fahrzeuge einschließlich Plug-in-Hybriden rund 45 Prozent aller Neuzulassungen ausmachten.

Im Privatmarkt erhöhten sich die BEV-Zulassungen um 171 Prozent auf 50.418 Fahrzeuge, was einem Anteil von 48,7 Prozent entsprach. Gleichzeitig gingen die Zulassungen von Benzinern um 26 Prozent und von Dieselfahrzeugen um 27 Prozent zurück.

Im Flottenmarkt legten Elektroautos um 54 Prozent auf 23.431 Neuzulassungen zu und erreichten einen Anteil von 33,8 Prozent. Neue und chinesische Wettbewerbe konnten dabei ihren gemeinsamen Marktanteil auf rund 7 Prozent nahezu verdoppeln. Insbesondere Marken wie BYD, MG, Leapmotor und XPeng profitierten von der wachsenden Nachfrage nach Stromern.

Anders verlief die Entwicklung bei Transportern und Pkw-Utilities, deren Neuzulassungen um 2 Prozent auf 38.358 Fahrzeuge zurückgingen. Während die private Nachfrage um 16 Prozent sank, blieb der Flottenmarkt mit einem Plus von 0,6 Prozent weitgehend stabil. Gleichzeitig stiegen die Zulassungen elektrischer Transporter um 60 Prozent, während Benziner um 12 Prozent und Dieselmodelle um 8 Prozent nachgaben. Der Marktanteil der E-Transporter erreichte im September 16 Prozent, nachdem er im Vorjahr noch unter 9 Prozent gelegen hatte.

„Starkes Signal für den Pkw-Markt“

„Der September ist ein starkes Signal für den Pkw-Markt, doch das Wachstum steht noch auf einem schmalen Fundament. Es wird vor allem vom Privatmarkt und von der Elektromobilität getragen, während die gewerblichen Kanäle wenig Bewegung zeigen“, erklärt Analyst Julian Litzinger.

„Gleichzeitig entstehen durch den schnellen Antriebswandel große Chancen: Wer jetzt attraktive Elektroangebote, wettbewerbsfähige Preise und Verfügbarkeit verbindet, kann Volumen absetzen. Das zeigen auch die deutlichen Zuwächse neuer Wettbewerber.“

Im Transportermarkt bleibe die Lage verhaltener, aber gerade dort biete die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen Potenzial für neue Impulse, so Litzinger. „Transparenz und aktuelle Marktdaten sind für alle Teilnehmer existenziell wichtig, um neue Chancen und Möglichkeiten nicht zu übersehen.“