Preise für Elektro-Gebrauchtwagen steigen seit Januar 2026 um 20 Prozent

Auf dem deutschen Gebrauchtwagenmarkt sind die durchschnittlichen Angebotspreise im Oktober laut einer Auswertung der Online-Fahrzeugplattform Autoscout24 leicht gesunken. Demnach fiel der Preis im Vergleich zum September um 0,6 Prozent auf einen Durchschnittswert von 26.728 Euro, berichtet das Portal Autohaus.de.

Eine Ausnahme bildet der Bereich der Elektroautos: Der Preis für gebrauchte Vollstromer stieg im Oktober um 1,7 Prozent auf durchschnittlich 39.658 Euro an. Seit Januar hat sich der durchschnittliche Angebotspreis für diese Fahrzeuge um etwa 20 Prozent erhöht, nachdem sie zu Jahresbeginn noch bei rund 32.980 Euro lagen. Parallel dazu sank das Angebot an Elektroautos im Oktober um 7,2 Prozent.

Der Preisrückgang zeigt sich in fast allen Fahrzeugsegmenten. In der oberen Mittelklasse sanken die Preise um 2,7 Prozent auf 29.578 Euro, während sie in der Mittelklasse um 1,4 Prozent auf 24.777 Euro zurückgingen. Bei SUV und Geländewagen verzeichneten die Preise ein Minus von einem Prozent auf 31.893 Euro. Kompaktmodelle wurden mit durchschnittlich 19.312 Euro um 0,6 Prozent günstiger angeboten, bei Kleinwagen sank der Preis um 0,4 Prozent auf 12.758 Euro.

„Bei gebrauchten Elektroautos lohnt es sich inzwischen, genauer hinzuschauen“, erklärt Stefan Schneck, Vertriebschef Deutschland bei Autoscout24. „Lange standen vor allem hohe Wertverluste und sinkende Preise im Mittelpunkt der Diskussion. Unsere aktuellen Daten zeichnen ein differenzierteres Bild. Elektroautos entwickeln sich bei den Angebotspreisen seit Monaten anders als der übrige Gebrauchtwagenmarkt.“

Die Nachfrage nach Gebrauchtwagen kühlte im Oktober ab und sank über alle Segmente hinweg um 10,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Besonders stark ging das Interesse an Vans und Kleinbussen um 12,9 Prozent zurück. In der Oberklasse sowie in der oberen Mittelklasse und bei Kompaktwagen verringerte sich die Nachfrage um 11,9 Prozent beziehungsweise 11,7 und 11,6 Prozent. Bei Fahrzeugen im Alter von ein bis drei Jahren sank das Interesse um 11,5 Prozent, bei drei- bis fünfjährigen Modellen um 12,6 Prozent.

Bei den Antriebsarten verzeichneten Diesel, Hybride und Benziner Preisrückgänge. Diesel kosteten mit durchschnittlich 26.788 Euro 0,8 Prozent weniger als im September, Hybride sanken um 0,7 Prozent auf 37.164 Euro und Benziner um 0,2 Prozent auf 23.893 Euro. Die Nachfrage nach Elektroautos sank im Oktober um 12,9 Prozent gegenüber dem starken September.

Das Angebot an inserierten Fahrzeugen verringerte sich im Oktober bei Elektroautos wie bei den anderen Antriebsarten. Während der Bestand bei Vollstromern um 7,2 Prozent schrumpfte, sank er bei Hybriden um 3,7 Prozent, bei Benzinern um 2,7 Prozent und bei Dieseln um 1,3 Prozent.