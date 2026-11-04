Hyundai erweitert Staria Elektro um Executive-Variante

Hyundai erweitert die Modellpalette des Staria Elektro um die neue Executive-Variante, die auf der siebensitzigen Calligraphy-Ausstattung basiert. Im Mittelpunkt stehen ein erhöhter Reisekomfort in der zweiten Sitzreihe, hochwertige Materialien und eigenständige Designelemente. Die neue Ausstattungsvariante ist ab 76.450 Euro erhältlich.

Der Staria Elektro Executive verfügt über eine 84-kWh-Batterie, einen 160 kW (218 PS) starken Antrieb und einen kombinierten Energieverbrauch von 21,8 kWh/100 km. Eine spezifische Reichweite für die Executive-Version wird nicht angegeben. Grundsätzlich kann der 5253 Millimeter lange Staria Elektro mit einer Ladung der Batterie 430 Kilometer nach WLTP-Norm fahren. Von 0 auf 100 km/h geht es in 9,5 Sekunden und weiter bis Tempo 184. Die Batterie lässt sich unter optimalen Ladebedingungen in circa 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent auffüllen.

Die beiden Einzelsitze der Executive-Variante in der zweiten Sitzreihe sind mit Semi-Anilin-Leder bezogen und verfügen serienmäßig über eine Massage- und Relax-Funktion sowie eine Sitzklimatisierung. Goldchrom-Applikationen an den Sitzen und am Shift-by-Wire-Schalthebel ergänzen die Innenraumgestaltung. Das verwendete Semi-Anilin-Leder verbindet eine natürliche Lederoptik und angenehme Haptik mit einer leichten Oberflächenbehandlung, die zusätzlichen Schutz vor Verschmutzung und Abnutzung bietet.

Für einen verbesserten Geräuschkomfort im Innenraum sorgen zusätzliche Dämmmaßnahmen und Panoramafenster mit Akustik-Verbundglas. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen hochwertigen Teppichboden und eine Lederverkleidung der hinteren Türen.

Das unmittelbare Umfeld der Passagiere in der zweiten Sitzreihe bietet zahlreiche Komfortfunktionen. Dazu gehören integrierte Klapptische mit Spiegel, ein- und ausfahrbare Getränkehalter, 100-Watt-USB-C-Ladeanschlüsse sowie eine Smartphone-Ablage mit kabelloser Ladefunktion. Haltegriffe an den Rückseiten der Vordersitze erleichtern den Ein- und Ausstieg, während ein zusätzlicher Hebel den Zugang zur dritten Sitzreihe ermöglicht.

Äußerlich unterscheidet sich die Executive-Variante durch ein Hyundai-Logo in dunkler Aluminium-Optik, Goldchrom-Leisten sowie Außenspiegel und Türgriffelemente in Dunkelchrom. Dazu kommen schwarze 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Calligraphy-Design und die Außenfarbe Emerald Green, die ausschließlich für den Staria Elektro Executive angeboten wird. Zur weiteren Ausstattung zählen ein Glas-Schiebedach über der ersten Sitzreihe und ein Panorama-Glasdach über der zweiten Sitzreihe.