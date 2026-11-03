Smart #2: Limitierte Couture Edition bereits vor Marktstart ausverkauft

Die auf 999 Exemplare limitierte Couture Edition des neuen Smart #2 ist nach Herstellerangaben in Europa vollständig ausverkauft. Wie Smart mitteilte, war das Sondermodell innerhalb von zwei Wochen nach dem Bestellstart am 13. Oktober in Deutschland und allen weiteren europäischen Märkten vergriffen, in denen es bislang angeboten wurde. Die ersten Auslieferungen des vollelektrischen Zweisitzers sind allerdings erst für das zweite Quartal 2027 vorgesehen.

Der Smart #2 wurde Anfang Oktober auf dem Pariser Autosalon als Nachfolger des eingestellten ForTwo vorgestellt. Mit dem neuen Modell kehrt die Marke zum Konzept eines besonders kompakten Elektro-Stadtfahrzeugs mit zwei Sitzplätzen zurück, nachdem sich das Portfolio zuletzt auf größere elektrische SUV- und Crossover-Modelle wie den #1, #3 und #5 konzentriert hatte. Nach Angaben des Herstellers war der Pariser Autosalon Mitte Oktober bislang die einzige Gelegenheit für europäische Interessenten, den neuen Zweisitzer persönlich zu besichtigen. Der Ausverkauf der Sonderedition erfolgte damit noch vor der regulären Markteinführung.

Die Couture Edition basiert auf der Ausstattungslinie Premium und unterscheidet sich insbesondere durch ihre exklusive Gestaltung. Zur Ausstattung gehören eine mattweiße Karosserielackierung in „Atelier White Matte“, ein Dach in „Platinum Gold“ sowie 16-Zoll-Leichtmetallräder mit goldfarbenen Akzenten. Serienmäßig sind unter anderem ein Glasdach, Ambientebeleuchtung, beheizbare Sitze, eine Lenkradheizung, ein Sennheiser-Audiosystem, eine induktive Smartphone-Lademöglichkeit und ein Navigationssystem enthalten. Der deutsche Einstiegspreis der limitierten Variante liegt bei 25.690 Euro.

Technisch entspricht das Sondermodell den regulären Varianten des #2. Der rund 2,75 Meter lange Zweisitzer verfügt über einen Elektromotor an der Hinterachse mit 60 kW beziehungsweise 82 PS sowie eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 35,7 kWh Kapazität. Als kombinierte Reichweite nennt Smart vorläufig bis zu 290 Kilometer nach WLTP-Norm bei einem Energieverbrauch von 13,6 kWh je 100 Kilometer. Die maximale DC-Ladeleistung beträgt 65 kW, während der Wendekreis mit 6,95 Metern angegeben wird.

Nach dem Ausverkauf der Couture Edition können Kunden den #2 weiterhin in den regulären Ausstattungslinien Pure, Pure+ und Premium vorbestellen. In Deutschland beginnt die Preisliste bei 19.990 Euro für das Basismodell Pure. Damit liegt der Einstiegspreis um 5700 Euro unter dem der limitierten Sonderedition. Das Elektroauto befindet sich derzeit noch im europäischen Typgenehmigungsverfahren, weshalb sich technische Angaben und Ausstattungsdetails bis zur endgültigen Zulassung ändern können.