E-Auto-Kaufprämie: Sorge um verfügbare Mittel trotz Zusage aus Berlin

Bundesumweltminister Carsten Schneider geht aktuell davon aus, dass auch im nächsten Jahr noch Fördermittel für den Kauf von Elektroautos zur Verfügung stehen. Dennoch fühlen sich Kaufinteressierte unter Zeitdruck. Das zeigt eine Carwow-Umfrage von Nutzern des bekannten Auto-Vergleichsportal und -Marktplatzes Ende Oktober.

Für die E-Auto-Kaufprämie stehen laut Bundesumweltministerium für den Zeitraum von 2026 bis 2029 insgesamt drei Milliarden Euro zur Verfügung. Bis zum 1. Oktober 2026 wurden nach Angaben des zuständigen Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 432 Millionen Euro ausgezahlt. Bundesumweltminister Carsten Schneider kündigte an, frühzeitig zu informieren, sobald sich abzeichne, wann die Fördermittel voraussichtlich ausgeschöpft seien.

Von den Befragten, für die ein reiner Stromer infrage kommt und die die Förderung kennen, fühlen sich 39 Prozent beim Kauf unter Zeitdruck, weil die Fördermittel ausgehen könnten. 49 Prozent verspüren keinen Druck. 10 Prozent sehen „auf jeden Fall“ Zeitdruck.

Dass die Fördermittel bald ausgeschöpft sein könnten, bereitet 39 Prozent der Befragten, die die Förderung kennen, große oder eher große Sorgen. 37 Prozent sorgen sich wenig oder gar nicht, während 24 Prozent dies nicht einschätzen können. Die Sorge um ein baldiges Ende der Fördermittel fällt je nach persönlichem Informationsstand unterschiedlich aus: Unter den 467 Befragten, die sich nach eigener Aussage gut informiert fühlen, sorgen sich 35 Prozent sehr oder eher. Unter den 281 Befragten, die kaum Details kennen, sind es 46 Prozent.

„Die Zusage aus Berlin gibt Orientierung. Für Autokäufer zählt jedoch, ob zum Kaufzeitpunkt noch Fördermittel verfügbar sind und welche Bedingungen gelten“, sagt Philipp Sayler von Amende, CEO von Carwow Deutschland.