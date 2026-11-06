Great Wall Motor will in Europa mit neuen Modellen angreifen

Das chinesische Unternehmen Great Wall Motor (GWM) plant eine Erweiterung seines Fahrzeugangebots in Europa, um die Verkaufszahlen zu steigern. Neben dem kürzlich in Italien und Spanien eingeführten Kompakt-SUV Ora 5 sollen neue Modelle auf den Markt kommen, berichtet Automotive News. Dazu sollen unter anderem der Haval Jolion Max als Kompakt-SUV, der Ende November in den Verkauf geht, sowie die Pickups P300 und P500 sowie der Minivan Wey G9 gehören.

Die Produktstrategie umfasst zudem zwei mittelgroße SUVs, den Haval H7 und den Tank 300. Bis Ende 2028 werden drei weitere Varianten des Ora 5 erwartet, darunter ein Kombi. Thomas Schemera, Leiter der europäischen Produktabteilung, merkte gegenüber Automotive News an, dass ein „sexy“ Kombi neue Möglichkeiten eröffnen würde, „vielleicht mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb“.

Die Produktion der batterieelektrischen Version des Ora 5 soll ab Anfang 2027 in Bulgarien erfolgen. Die technischen Grundlagen für neue Modelle bietet die Guiyuan-Plattform, die Benzin-, Hybrid- und Elektroantriebe unterstützt. Der Haval H7 basiert bereits auf dieser Plattform und wird in den Varianten mit reinem Benzinmotor, als Hybrid oder als Plug-in-Hybrid angeboten.

Die Verkaufszahlen der chinesischen Gruppe in Europa sanken laut dem Marktforscher Dataforce von 3124 Einheiten im Zeitraum bis September 2025 auf 2335 Einheiten im gleichen Zeitraum 2026. Das beliebteste Modell war der Haval H6 mit 761 Verkäufen, gefolgt vom Haval Jolion (556) und dem Ora 5 (518). Phil Li, Leiter der europäischen Nordwest-Region, setzt für das nächste Jahr ein Verkaufsziel von 60.000 Einheiten.

Great Wall vertreibt Fahrzeuge unter Marken wie Haval, GWM Pickups, Wey, Tank und Ora. Während in Italien und Spanien eigene Tochtergesellschaften den Vertrieb übernehmen, erfolgt der Verkauf in Polen über einen Importeur. In Deutschland wird der Vertrieb durch die Emil Frey Gruppe geleitet. Laut dem für Deutschland zuständigen Manager Thiemo Jahnke laufen Vorbereitungen für zehn weitere Märkte.