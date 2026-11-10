BYD „Black Weeks“ 2026: Hohe Rabatte auf Elektroautos und Plug-in-Hybride

Der chinesische Hersteller BYD bietet in Deutschland im Rahmen seiner „Black Weeks“ 2026 hohe Preisnachlässe auf zahlreiche Elektroautos und Plug-in-Hybride. Die Aktion läuft vom 1. bis zum 28. November 2026 und gilt bei teilnehmenden BYD-Händlern. Der Konzern bewirbt Preisvorteile von bis zu 24.000 Euro beim Barkauf. Dieser Maximalbetrag beinhaltet allerdings auch eine mögliche staatliche E-Auto-Förderung und entspricht nicht ausschließlich dem von BYD gewährten Rabatt.

Die Black-Weeks-Angebote umfassen verschiedene Fahrzeuge aus der Modellpalette von BYD. Dazu gehören vollelektrische Kleinwagen, Limousinen und SUV ebenso wie Modelle mit Plug-in-Hybridantrieb. Die Preisnachlässe unterscheiden sich je nach Fahrzeug, Ausstattung und den jeweiligen Aktionsbedingungen.

Zusätzlich zu den Herstellernachlässen können berechtigte Privatkunden die staatliche E-Auto-Kaufprämie 2026 in Anspruch nehmen. Diese beträgt für Elektroautos zwischen 3000 und 6000 Euro sowie für förderfähige Plug-in-Hybride zwischen 1500 und 4500 Euro. Die tatsächliche Förderhöhe richtet sich nach dem zu versteuernden Haushaltseinkommen und der Anzahl minderjähriger Kinder. Die reguläre Einkommensgrenze liegt bei 80.000 Euro und erhöht sich bei zwei oder mehr Kindern auf 90.000 Euro. Bei Plug-in-Hybriden gelten zusätzliche Anforderungen an die CO₂-Emissionen oder die elektrische Reichweite.

Während BYD seine Nachlässe unmittelbar beim Fahrzeugpreis berücksichtigt, muss die staatliche Prämie separat nach der Neuzulassung beantragt werden. Der maximal beworbene Preisvorteil steht deshalb nicht automatisch jedem Kunden zur Verfügung. Darüber hinaus können Überführungs- und Zulassungskosten anfallen. Einzelne Händler bieten zusätzlich eigene Preisnachlässe oder Sonderleistungen an, wodurch die tatsächlichen Kaufkonditionen vom veröffentlichten Herstellerangebot abweichen können.

Die Black-Weeks-Konditionen beziehen sich auf den Barkauf, während für Finanzierungen und Leasingverträge teilweise andere Nachlässe und Vertragsbedingungen gelten. Die Sonderaktion endet am 28. November 2026. Anschließend gilt vom 29. November bis zum 31. Dezember wieder BYDs regulärer, modellabhängiger „E-Bonus“.