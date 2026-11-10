Bund will Elektroauto-Kaufprämie 2027 um 917 Millionen Euro aufstocken

Die Bundesregierung will im kommenden Jahr deutlich mehr Geld für die staatliche Elektroauto-Förderung bereitstellen als ursprünglich vorgesehen. Der Haushaltsansatz für 2027 soll um 917 Millionen Euro auf 1,72 Milliarden Euro steigen. Im bisherigen Regierungsentwurf waren lediglich 803 Millionen Euro eingeplant. Das geht aus einer Bereinigungsvorlage des Bundesfinanzministeriums hervor, über die die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Hintergrund ist die unerwartet hohe Nachfrage nach der sozial gestaffelten Kaufprämie für E-Autos.

Mit der geplanten Anpassung würde sich der Förderansatz für 2027 mehr als verdoppeln. Das Gesamtbudget des Förderprogramms bleibt allerdings unverändert bei drei Milliarden Euro für den Zeitraum von 2026 bis 2029. Die Bundesregierung will somit bereits vorgesehene Mittel aus späteren Jahren vorziehen, anstatt zusätzliche Gelder bereitzustellen. Finanziert wird das Programm über den Klima- und Transformationsfonds (KTF). Der Haushaltsausschuss des Bundestages soll ab dem 12. November über die abschließenden Änderungen am Bundeshaushalt 2027 beraten.

Die Nachfrage nach der neuen E-Auto-Prämie übertrifft nach Angaben des Bundesumweltministeriums die ursprünglichen Erwartungen. Bereits Anfang Oktober 2026 hatte das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Marke von 100.000 bewilligten Förderanträgen erreicht. Bis dahin waren nach Medienberichten mehr als 430 Millionen Euro ausgezahlt worden.

Bei der Vorstellung des Förderprogramms hatte die Bundesregierung mit insgesamt rund 800.000 geförderten Fahrzeugen bis Ende 2029 gerechnet. Die geplante Verschiebung der Haushaltsmittel berücksichtigt den gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung höheren Mittelbedarf.

Die seit dem 1. Januar 2026 rückwirkend geltende Förderung richtet sich ausschließlich an Privatpersonen und umfasst sowohl den Kauf als auch das Leasing neuer Elektrofahrzeuge. Für batterieelektrische Pkw und Brennstoffzellenfahrzeuge beträgt der Zuschuss je nach Einkommen und Kinderzahl zwischen 3000 und 6000 Euro. Förderfähige Plug-in-Hybride und sogenannte Range-Extender-Elektroautos erhalten zwischen 1500 und 4500 Euro. Die reguläre Einkommensgrenze liegt bei 80.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen und erhöht sich für bis zu zwei berücksichtigungsfähige Kinder um jeweils 5000 Euro auf maximal 90.000 Euro. Anträge können seit dem 19. Mai 2026 digital beim BAFA gestellt werden.

Die stärkere Mittelzuweisung für 2027 erhöht den vorgesehenen Mittelabfluss innerhalb des unveränderten Gesamtbudgets. Damit stehen bei entsprechender Ausschöpfung in den Folgejahren weniger Mittel zur Verfügung als ursprünglich eingeplant. Die Förderrichtlinie sieht laut Medien ausdrücklich vor, dass keine weiteren Zuschüsse bewilligt werden können, sobald die verfügbaren Haushaltsmittel aufgebraucht sind. Ob das bis Ende 2029 angelegte Programm über seine gesamte vorgesehene Laufzeit Anträge annehmen kann, hängt deshalb vom weiteren Mittelverbrauch und möglichen späteren Haushaltsentscheidungen ab.