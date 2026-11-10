E-Auto-Boom im Oktober: Privatkunden treiben Neuzulassungen kräftig an

Der deutsche Pkw-Markt verzeichnete im Oktober 2026 ein Wachstum von 1,7 Prozent auf 254.492 Neuzulassungen. Die saisonbereinigte Jahresrate (SAAR) erreichte 3,08 Millionen Fahrzeuge, berichten die Analysten von Dataforce. Besonders deutlich legte demnach der Privatmarkt mit einem Zuwachs von 21 Prozent auf 103.649 Neuzulassungen zu.

Hohe Spritpreise und die neue staatliche E-Auto-Kaufprämie von bis zu 6000 Euro ließen die privaten Elektro-Neuzulassungen um 155 Prozent auf 51.298 Fahrzeuge steigen. Damit erreichten rein batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) im Privatmarkt einen Anteil von 49,5 Prozent, während Benziner um 34 Prozent und Diesel um 26 Prozent zurückgingen. Im Gesamtmarkt erhöhte sich der BEV-Anteil von 34,5 Prozent im September auf 37,0 Prozent im Oktober. Einschließlich Plug-in-Hybriden waren 48,2 Prozent der Neuzulassungen extern aufladbar.

Der Flottenmarkt verzeichnete einen Rückgang von 6 Prozent, obwohl BEV um 33 Prozent zulegten und Steckerfahrzeuge einen Anteil von 51,5 Prozent erreichten. Benziner und Diesel verloren jeweils 22 Prozent, während Plug-in-Hybride um 21 Prozent zurückgingen. Auch der Fahrzeughandel mit minus 25 Prozent und der Fahrzeugbau mit minus 7 Prozent entwickelten sich rückläufig, während Autovermieter ein Wachstum von 11 Prozent erzielten.

Chinesische Autohersteller verdoppelten ihren Marktanteil auf rund 6,6 Prozent. BYD verzeichnete einen Zuwachs von 54 Prozent, während MG um 49 Prozent zulegte. Die stärksten Wachstumsraten erreichten Leapmotor mit 289 Prozent und XPeng mit 284 Prozent.

Die Transporter-Neuzulassungen stiegen nach drei rückläufigen Monaten im Oktober um 7 Prozent auf 43.158 Fahrzeuge. Maßgeblich trugen dazu die Autovermieter mit einem Wachstum von 75 Prozent bei. Elektro-Transporter legten um 62 Prozent auf 6782 Neuzulassungen zu und erreichten damit einen Marktanteil von 16 Prozent.