Dacia prüft Elektro-Version des Renault Bridger für Europa

Dacia prüft derzeit die Einführung des elektrischen Renault Bridger (Artikelbild) auf dem europäischen Markt. Das Vorhaben dient laut Autocar der Strategie der rumänischen Renault-Tochter, ihre CO2-Emissionen zu senken. Der Bridger wurde in diesem Jahr als nahezu marktreifes Konzept für ein kompaktes SUV der Kernmarke des Mutterkonzerns vorgestellt.

Das Fahrzeug ist als kleines, robustes SUV konzipiert. Ursprünglich wurde das Modell für die indischen Ausstellungsräume von Renault entwickelt, um dort unterhalb des etwas größeren Renault Duster zu positionieren. Der Verkaufsstart in Indien ist für das kommende Jahr geplant.

Bisher war der Bridger nicht für den europäischen Markt vorgesehen. Da Dacia jedoch sein elektrifiziertes Angebot schnell und kostengünstig ausbauen muss, wird dem Bericht zufolge eine Anpassung des Modells für Europa in Betracht gezogen.

Die Reduzierung der Emissionen ist für Dacia von hoher Bedeutung, da die Marke aufgrund ihres begrenzten Elektro-Portfolios hinter anderen Unternehmen der Renault Group zurückliegt. Zudem bewertet das Unternehmen seine Pläne laut Autocar im Hinblick auf den neuen Industrial Accelerator Act (IAA) der EU. Mögliche „Super-Credits“ für in Europa produzierte Elektroautos könnten besonders Modelle unter einer Länge von 4,2 Metern begünstigen.

Dacia plant ein Angebot von vier Elektroautos bis zum Jahr 2030. Dazu soll das schon verfügbare kleine SUV Spring sowie eine erste Batterieversion der Kleinwagen Sandero und Sandero Stepway gehören. Ein ursprünglich geplanter elektrischer Striker-Crossover soll laut Autocar durch ein anderes Modell ersetzt werden, wobei der in Europa produzierte Bridger als Kandidat gelte.

François Provost, CEO der Renault Group, äußerte sich bereits auf der Pariser Automobilschau zum Potenzial des Modells: „Der Bridger wurde für Indien entwickelt, aber er könnte eines Tages auch zu unseren Märkten kommen.“ Darüber hinaus wird zudem als gesonderte Baureihe eine Serienversion des E-Leichtfahrzeugs Hipster erwartet.