MG3, MG ZS und MG HS: Updates für drei Modellreihen

MG überarbeitet die drei Baureihen MG3, MG ZS und MG HS und ergänzt sie um technische sowie komfortbezogene Neuerungen. Im Mittelpunkt stehen ein weiterentwickelter Hybrid+ Antrieb für MG3 und MG ZS, optimierte Fahrassistenten, neue Sitzbezüge und zusätzliche Ausstattungsdetails.

Bei MG3 Hybrid+ und MG ZS Hybrid+ wurden Elektromotor und Generator überarbeitet. Der Generator liefert 33 Prozent mehr Dauerleistung, während der neue ölgekühlte Elektromotor gemeinsam mit dem Generator das Dauerdrehmoment um 25 Prozent erhöht. Eine angepasste Software verbessert zudem das Zusammenspiel zwischen Verbrennungs- und Elektromotor. Die Leistungsentfaltung, beispielsweise bei Bergaufpassagen, soll dadurch um bis zu 50 Prozent steigen. Gleichzeitig sollen das Ansprechverhalten direkter und das Geräusch- und Vibrationsniveau deutlich geringer ausfallen.

Die technische Grundkonfiguration des Hybrid+-Antriebs bleibt unverändert. Beide Modelle kombinieren weiterhin einen 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 74 kW (100 PS), einen Elektromotor mit 102 kW (139 PS), einen Generator und eine 1,83-kWh-Batterie. Hinzu kommen ein eigens entwickeltes Dreigang-Automatikgetriebe und eine Systemleistung von 145 kW (197 PS). Das Antriebssystem kann rein elektrisch, seriell, im Direktantrieb oder parallel arbeiten.

Beim MG3 kommen neu gestaltete Sitzbezüge hinzu. Die Ausstattungen Standard und Comfort erhalten Stoffbezüge, während Luxury einen Materialmix aus Glatt- und Nubuk-Kunstleder bietet. Der MG3 Hybrid+ startet bei 21.390 Euro, die Variante mit 1,5-Liter-Benzinmotor bei 18.190 Euro.

Auch der MG ZS erhält je nach Ausstattungslinie überarbeitete Stoff- oder Kunstlederbezüge. Bei den Linien Comfort und Luxury gehören außerdem eine induktive Smartphone-Ladeschale und eine 360-Grad-HD-Kamera mit hinteren Parksensoren zur Serienausstattung. Die Luxury-Version bietet zusätzlich eine elektrisch betätigte Heckklappe und ein elektrisch öffnendes Panorama-Glasschiebedach. Die Preise beginnen bei 21.290 Euro für den Benziner und 24.490 Euro für den Hybrid+.

Beim MG HS liegt der Schwerpunkt der Modellpflege auf zusätzlichen Komfortfunktionen. Bereits die Ausstattung Comfort umfasst künftig beheizbare Vordersitze, ein beheizbares Lenkrad, eine 360-Grad-HD-Parkkamera, eine induktive Smartphone-Ladeschale und elektrische Fensterheber mit Tippfunktion. Die Luxury-Version ergänzt unter anderem belüftete Vordersitze und ein Panorama-Glasschiebedach. Neue Sitzbezüge, eine optional erhältliche rot-schwarze Innenausstattung sowie die Außenfarben Camden Grey und Cosmic Silver erweitern die Auswahl. Arctic Blue wird künftig als Standardfarbe angeboten.

Weitere Neuerungen sind die automatische Absenkung der Außenspiegel beim Rückwärtsfahren sowie elektrisch anklappbare Außenspiegel mit Memory-Funktion in der Comfort-Ausstattung. Der MG HS Hybrid+ kostet ab 35.990 Euro, der MG HS PHEV mit Plug-in-Hybrid-Antrieb ab 40.990 Euro.

Für alle drei Baureihen gilt weiterhin die MG-Herstellergarantie von sieben Jahren oder 150.000 Kilometern gemäß den Garantiebedingungen.