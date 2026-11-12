Kia EV5: Facelift kündigt sich mit neuem Cockpit und stärkeren Antrieben an

Kia bereitet offenbar eine Modellpflege für den vollelektrischen EV5 vor. Nachdem bereits im Sommer 2026 getarnte Prototypen fotografiert wurden, zeigen neue Videoaufnahmen aus Südkorea ein unverhülltes Fahrzeug mit verändertem Außendesign und überarbeitetem Innenraum. Parallel dazu sind in Australien Zulassungsunterlagen aufgetaucht, die technische Änderungen an den dort angebotenen Modellvarianten dokumentieren und auch einen Ausblick auf das aktualisierte Design geben.

Die in einer südkoreanischen Tiefgarage entstandenen Aufnahmen zeigen einen EV5 mit modifizierten Stoßfängern, neuen Designelementen und veränderter Mittelkonsole. Die Grundform der Karosserie und die charakteristische Lichtsignatur bleiben weitgehend erhalten, während die Gestaltung der Front Anleihen an der 2025 vorgestellten Studie EV5 WKNDR erkennen lässt. Deutlich umfangreicher fallen die sichtbaren Änderungen am Armaturenbrett aus: Ein breites Display erstreckt sich von der Fahrzeugmitte bis auf die Beifahrerseite, ergänzt durch eine schmale Instrumentenanzeige vor dem Lenkrad.

Konkretere technische Angaben liefern australische Zulassungsunterlagen, über die mehrere Fachmedien Anfang November 2026 berichteten. Demnach steigt die Leistung der dortigen Frontantriebsversion von 160 auf 175 kW (218/238 PS), während die Allradvariante künftig 249 statt 230 kW (339/313 PS) erreicht. Die bisherigen Lithium-Eisenphosphat-Batterien mit 64,2 und 88,1 kWh Kapazität bleiben laut den Unterlagen erhalten. Zugleich erhöht sich die gebremste Anhängelast der Standard-Range-Version von 300 auf 750 Kilogramm, während für die übrigen Varianten weiterhin 1250 Kilogramm ausgewiesen werden.

Für Deutschland ist der EV5 erst seit Ende 2025 erhältlich und unterscheidet sich technisch von der in China produzierten australischen Ausführung. Das europäische Modell wird in Südkorea gefertigt und verfügt über eine 81,4-kWh-Batterie. Die frontgetriebene Basisversion leistet 160 kW (218 PS) und ermöglicht nach Kia-Angaben bis zu 530 Kilometer Reichweite gemäß WLTP. Es sind außerdem Allradvarianten mit 195 kW (265 PS) sowie der EV5 GT mit 225 kW (306 PS) bestellbar. Die deutschen Listenpreise beginnen bei 45.990 Euro, der EV5 GT kostet mindestens 59.990 Euro.

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Offen sind insbesondere mögliche Änderungen an der Lade- und Hochvolttechnik. Der aktuelle europäische EV5 nutzt eine 400-Volt-Architektur und erreicht beim Gleichstromladen laut Hersteller eine maximale Ladeleistung von 150 kW. Über einen Wechsel auf ein 800-Volt-System wurde bereits spekuliert, eine entsprechende Bestätigung oder technische Dokumentation zum Facelift liegt jedoch nicht vor. Auch neue WLTP-Reichweiten, veränderte Batteriegrößen oder höhere Ladeleistungen für eine mögliche europäische Modellpflege sind bislang nicht bestätigt.

Für Australien hat Kia die Einführung des überarbeiteten EV5 zur Jahresmitte 2027 in Aussicht gestellt. Nach Informationen des australischen Fachportals CarExpert sind darüber hinaus Anpassungen an der Fahrwerkabstimmung für die dortigen Straßenverhältnisse vorgesehen. Einen Termin für Deutschland oder andere europäische Märkte hat Kia bislang nicht genannt. Da der EV5 bereits Ende 2023 in China eingeführt wurde, während die europäische Ausführung erst Ende 2025 auf den Markt kam, unterscheiden sich die bisherigen Modelllaufzeiten in den einzelnen Regionen.