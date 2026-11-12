BYD sichert sich Designpatent für zweitürigen Kleinstwagen

Der zunehmend auch in Europa aktive chinesische Stromer-Riese BYD hat in China ein Designpatent für einen zweitürigen Kleinstwagen erhalten. Die China National Intellectual Property Administration (CNIPA) veröffentlichte das entsprechende Schutzrecht am 10. November 2026. Die Anmeldung wurde bereits am 18. Dezember 2025 eingereicht.

Die veröffentlichten Patentzeichnungen zeigen ein kompaktes Fahrzeug mit stark abgerundeter Karosserie, kurzen Überhängen und weit außen positionierten Rädern. Auf jeder Fahrzeugseite befindet sich eine große Tür. Die weitgehend geschlossene Front verfügt über ein horizontales Leuchtenband und eine zweistufig gestaltete Frontpartie. Auch das Heck besitzt ein ähnliches Leuchtendesign mit geschwungenen Konturen, wodurch Vorder- und Rückseite nahezu symmetrisch wirken. Die Karosserie weist zudem eine vergleichsweise geringe Bodenfreiheit und ausgeprägte Radhäuser auf.

Das eingetragene Geschmacksmuster schützt ausschließlich die äußere Gestaltung des voll- oder teilelektrischen Fahrzeugs und enthält keine technischen Spezifikationen. Angaben zu Abmessungen, Sitzplatzanzahl, Plattform, Batteriegröße, Motorleistung und Reichweite fehlen. BYD hat zudem bislang weder einen Modellnamen noch Produktionspläne, einen Verkaufspreis oder einen Termin für eine mögliche Markteinführung bekannt gegeben.

Im Bereich kleiner Elektrofahrzeuge ist BYD bereits mit dem Racco vertreten, der seit dem 28. Juli 2026 in Japan verkauft wird. Das speziell für die japanische „Kei-Car“-Klasse entwickelte Elektroauto misst 3,395 Meter in der Länge und besitzt eine hohe, fünftürige Karosserie mit seitlichen Schiebetüren. Nach Herstellerangaben bietet der Racco je nach Batterievariante eine Reichweite von 210 oder 320 Kilometern nach dem japanischen WLTC-Prüfverfahren. Eine technische oder konstruktive Verbindung zwischen dem Racco und dem nun patentierten Zweitürer ist nicht dokumentiert.

Für Deutschland und andere europäische Märkte hat BYD bislang keine Einführung des patentierten Kleinstwagens angekündigt. Aufgrund der fehlenden technischen Angaben lässt sich auch nicht bestimmen, ob ein entsprechendes Serienfahrzeug nach europäischen Vorschriften als regulärer Pkw der Klasse M1 oder als leichtes vierrädriges Kraftfahrzeug zugelassen werden könnte. Die Fahrzeugklassifizierung hätte unter anderem Auswirkungen auf die geltenden Zulassungs- und Sicherheitsanforderungen.