AutoRess-Roadmap: So sollen Elektroautos ressourcenschonender werden

Eine neue Roadmap soll zeigen, wie batterieelektrische Pkw ressourcenschonender und kreislauffähiger werden können. Sie wurde vom Öko-Institut gemeinsam mit ifeu, Mehlhart Consulting und team ewen im Projekt AutoRess im Auftrag des Umweltbundesamtes erarbeitet.

Im Mittelpunkt stehen Fahrzeuge, die über ihren gesamten Lebenszyklus möglichst wenig Primärrohstoffe und Energie benötigen, geringe Treibhausgasemissionen verursachen und hochwertig recycelt werden können. Durch Elektromobilität und eine zunehmend erneuerbare Stromversorgung könnten die Treibhausgasemissionen des Pkw-Verkehrs in Deutschland bis 2045 um fast 60 Prozent sinken.

Die Roadmap formuliert vier zentrale Ziele für ressourcenschonende Elektroautos: kleinere Fahrzeuge und Batterien, längere Haltbarkeit, geringeren Energieverbrauch und einen höheren Anteil recycelter Materialien. Für Stadtfahrzeuge werden maximale Abmessungen von 2,39 Metern Länge und 1,32 Metern Breite vorgeschlagen. Fahrzeuge für den Überlandverkehr mit Familie und Gepäck sollen höchstens 4,50 Meter lang und 1,85 Meter breit sein. Kleinere Elektroautos benötigten weniger Rohstoffe, seien bereits erhältlich und könnten durch politische Maßnahmen beim Kauf gezielt gefördert werden, heißt es.

Langlebigkeit, Energieeffizienz und Recycling im Fokus

Ein weiteres Ziel ist eine garantierte Fahrzeughaltbarkeit von 20 Jahren einschließlich Software-Updates. Für Batterien sieht die Roadmap eine Mindestgarantie von 300.000 Kilometern beziehungsweise 20 Jahren vor, nach denen sie noch zu 80 Prozent einsatzfähig sein sollen. Dafür sollen Fahrzeuge modular aufgebaut, Ersatzteile langfristig verfügbar und Software- sowie Hardware-Updates über die gesamte Nutzungsdauer gewährleistet sein. Vorgeschlagen werden außerdem Mindestgarantien für Fahrzeuge, Batterien und Ersatzteile sowie langfristige Verpflichtungen der Hersteller zur Bereitstellung von Reparatur- und Wartungsinformationen.

Auch der Energieverbrauch und die Umweltwirkungen der Fahrzeugproduktion sollen systematisch reduziert werden. Zu den vorgeschlagenen Instrumenten gehören ein Product Carbon Footprint, langfristig lebenszyklusbasierte Flottenzielwerte und Mindestwerte für die Energiedichte von Batterien. Darüber hinaus empfiehlt die Roadmap verbindliche Einsatzquoten für recycelte Kunststoffe und Recyclingstahl sowie höhere Anforderungen an Demontage und Recyclingqualität. Ein Fahrzeug-Kreislaufwirtschaftspass soll dokumentieren, welche Recyclingmaterialien verbaut wurden.

Für die politische Umsetzung nennt die Roadmap ein Bonus-Malus-System auf Grundlage der Fahrzeuggröße, eine ressourcenschonende Firmenwagenbesteuerung und Vorgaben für die öffentliche Beschaffung. Weitere Maßnahmen umfassen die Energieeffizienzkennzeichnung sowie ein erweitertes System der Herstellerverantwortung für Altfahrzeuge und Vorgaben für Schredder- und Postschredderanlagen. Wertvolle Komponenten sollen demontiert und Materialien möglichst vollständig ohne Downcycling in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden.

„Die Debatte über nachhaltige Pkw darf nicht beim Antrieb stehen bleiben“, sagt Jürgen Sutter, Senior Researcher am Öko-Institut und Autor der Roadmap. „Wenn die Emissionen in der Nutzung sinken, gewinnen Herstellung, Rohstoffbedarf, Reparierbarkeit und Recycling an Bedeutung. Ressourcenschutz beginnt deshalb bereits beim Fahrzeugdesign.“

„Ein ressourcenschonendes Auto ist kein einzelnes technisches Produktmerkmal, sondern das Ergebnis vieler Entscheidungen entlang des gesamten Lebenszyklus“, unterstreicht Sutter. „Kleinere Fahrzeuge, langlebige Komponenten, Reparierbarkeit, Software-Updates und hochwertiges Recycling müssen zusammengedacht werden. Dafür braucht es klare politische Leitplanken – auf EU-Ebene und in Deutschland.“