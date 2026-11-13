General Motors stoppt offenbar elektrisches Corvette-SUV

General Motors hat die Pläne für eine Erweiterung der Chevrolet Corvette um mehrere Elektrofahrzeuge offenbar eingestellt. Wie unter anderem das Portal GM Authority unter Berufung auf konzerninterne Quellen berichtet, betrifft die Entscheidung ein batterieelektrisches SUV sowie einen rein elektrischen Sportwagen. Auch ein viertüriges Modell soll zeitweise in Betracht gezogen worden sein.

Nach Informationen von GM Authority wurde das elektrische Corvette-SUV unter dem internen Entwicklungscode V224 geführt. Ein zweitüriger Elektro-Sportwagen trug demnach die Bezeichnung V284, während für eine mögliche viertürige Fastback-Variante der Code V285 vorgesehen gewesen sein soll. Als technische Grundlage war laut dem Bericht die GM-Plattform BEV Prime für leistungsorientierte Premium-Elektroautos geplant.

Die Berichte über eine eigenständige Corvette-Modellfamilie reichen bis ins Jahr 2022 zurück. Mit einem SUV hätte Chevrolet die bisher auf Sportwagen konzentrierte Baureihe um eine zusätzliche Karosserieform erweitert. Ein vergleichbares Geschäftsmodell verfolgt Porsche bereits mit dem Cayenne und dem Macan, die neben den klassischen Sportwagen angeboten werden – inzwischen jeweils auch rein elektrisch. Anders als bei Porsche wurde die geplante Erweiterung der Corvette-Palette vom Mutterkonzern General Motors allerdings nie offiziell als Serienprogramm angekündigt.

Die Gründe für die berichtete Einstellung der Projekte sind nicht bestätigt. GM Authority nennt die schwächere Nachfrage nach E-Autos als mögliche Erklärung. Die aktuelle Corvette-Baureihe bleibt unterdessen auf Sportwagen mit Verbrennungs- und Hybridantrieben ausgerichtet. Für das Modelljahr 2027 bietet Chevrolet unter anderem den Grand Sport X mit einem 6,7-Liter-V8 und elektrischem Frontachsantrieb an, der laut Hersteller eine kombinierte Leistung von 530 kW/721 PS erreicht. Der ebenfalls hybridisierte ZR1X kommt nach Chevrolet-Angaben auf 919 kW/1250 PS.

Eine rein batterieelektrische Serien-Corvette wollen die Verantwortlichen erst dann bringen, wenn sie besser als die bisherigen Modelle sein kann. 2025 präsentierte Chevrolet zwei neue Konzeptfahrzeuge der Corvette-Reihe, darunter ein vollelektrisches Hochleistungscoupé. Die Studien sollen einen Ausblick auf das künftige Design und die Technik der US-Sportwagenmarke geben, hieß es damals.