Premier Inn rüstet deutsche Hotels mit Ladesäulen für E-Autos aus

Premier Inn baut die Ladeinfrastruktur für Elektroautos an seinen deutschen Hotels weiter aus. Derzeit verfügen 21 der insgesamt 75 Häuser über Lademöglichkeiten. Bis zum Ende des Geschäftsjahres im Frühjahr 2027 soll das Angebot auf mehr als 30 Standorte erweitert werden.

Darüber hinaus plant die britische Hotelgruppe, jährlich 20 weitere Standorte mit Lademöglichkeiten auszustatten. Langfristig soll das gesamte deutsche Hotelportfolio über eine entsprechende Ladeinfrastruktur verfügen.

Die Nachfrage nach Lademöglichkeiten ist in den vergangenen Jahren laut Premier Inn deutlich gestiegen. Besonders Geschäftsreisende fragten entsprechende Angebote zunehmend nach. Für immer mehr Reisende gehöre die Möglichkeit, das eigene Elektroauto direkt am Hotel aufzuladen, inzwischen zum Aufenthalt dazu.

„Deshalb bauen wir unsere Ladeinfrastruktur Schritt für Schritt weiter aus. Dabei geht es für uns nicht allein um zusätzlichen Komfort für unsere Gäste, sondern auch darum, mit unseren Hotels E-Mobilität in Deutschland zu fördern“, sagt Erik Friemuth, CEO von Premier Inn Deutschland.

Die Ladepunkte stehen dabei nicht ausschließlich Hotelgästen zur Verfügung. Da die Tiefgaragen der entsprechenden Häuser öffentlich mit Parkticket zugänglich sind, können auch externe Nutzer ihre Fahrzeuge dort laden.