Konzeptfahrzeuge CX und CX.R geben weiteren Ausblick auf Corvette-Zukunft

﻿Die General-Motors-Tochter (GM) Chevrolet hat zwei neue Konzeptfahrzeuge der Corvette-Reihe vorgestellt. Die Studien mit den Namen Corvette CX und CX.R Vision Gran Turismo sollen einen Ausblick auf das künftige Design und die Technik der US-Sportwagenmarke geben.

Beide Fahrzeuge werden als reine Showcars deklariert und sind Teil einer Serie von insgesamt vier Konzeptmodellen, die 2025 in verschiedenen GM-Studios entwickelt wurden. Die aktuelle Ausführung entstand im US-amerikanischen Chevrolet Performance Studio in Warren, Michigan.

Corvette CX

Die Corvette CX ist als vollelektrisches Hochleistungscoupé konzipiert und richtet sich an den Einsatz auf Straße und Rennstrecke. Sie besticht durch eine langgestreckte, flache und aerodynamisch optimierte Form. Klassische Corvette-Designmerkmale wie eine aggressive Frontpartie, eine markante horizontale Karosserielinie und zweigeteilte Rückleuchten treffen auf futuristische Gestaltungselemente. Das Cockpit erinnert mit seiner gläsernen Kuppel an ein Kampfjet-Design.

Ein Aerodynamiksystem, das zusammen mit der GM Motorsports Aero Group entwickelt wurde, hebt die CX technologisch hervor. Mithilfe eines Vakuum-Ventilator-Systems wird Luft durch Tunnel in der Karosserie gesaugt, was hohen Abtrieb und optimierten Luftfluss erzeugen soll. Ergänzt wird dies durch aktive Aero-Elemente wie Frontdiffusor und Heckflügel, die sich dynamisch an die Fahrsituation anpassen.

Für den Antrieb sorgen vier Elektromotoren mit einer kombinierten Leistung von über 1.471 kW/2.000 PS. Die Allradtraktion und Torque-Vectoring-Technologie sollen für extreme Fahrleistungen sorgen. Eine 90-kWh-Batterie senkt den Schwerpunkt und verbessert die Balance. Im Innenraum dominieren sportlich-edle Materialien wie rotes Textil, Aluminium, Silikonleder und geschmiedetes Carbon. Ein Head-up-Display erstreckt sich über die gesamte Frontscheibe.

Corvette CX.R Vision Gran Turismo

Die zweite Studie, die Corvette CX.R Vision Gran Turismo, überträgt die CX-Idee noch konsequenter auf den Motorsport. Optisch orientiert sie sich am gelb-schwarzen Farbthema der Corvette-GT-Rennwagen der vergangenen 25 Jahre. Vergrößerte Aero-Bauteile sorgen für maximalen Abtrieb, das Fahrzeuggewicht wurde reduziert und das Chassis tiefergelegt. Der Innenraum ist funktional und puristisch gehalten, geprägt von rohem Carbon, rutschfesten Suede-Oberflächen und stark konturierten Sitzen.

Technisch setzt die CX.R Vision Gran Turismo auf einen Hybridantrieb: Ein zentral verbauter 2,0-Liter-Biturbo-V8 mit 662 kW/900 PS wird mit drei Elektromotoren kombiniert. Die Gesamtleistung beträgt ebenfalls 1.471 kW/2.000 PS. Als Kraftstoff kommt E-Fuel zum Einsatz.

Obwohl es sich bei beiden Modellen nur um Konzeptfahrzeuge handelt, sollen Elemente von Technik und Design in die zukünftige Corvette-Entwicklung einfließen. Darüber hinaus können Fans beide Studien ab diesem Monat im Videospiel „Gran Turismo 7“ virtuell erleben – sowohl in der straßenzugelassenen CX-Version als auch in der Rennversion CX.R Vision Gran Turismo.

„Die CX und der CX.R Vision Gran Turismo zeigen, dass unsere Designteams sich von den Zwängen der Serienfahrzeuge lösen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Durch diese Übung haben wir die Corvette bereichert und die Designrichtung für die Corvette in der Zukunft definiert“, so der Design-Chef der Marke Phil Zak.

Rein elektrische Serien-Corvette lässt auf sich warten

Die 2020 eingeführte achte Serien-Generation der Chevrolet Corvette wird vorerst weiter einen Benzinmotor nutzen. Teilelektrisch gibt es die Baureihe zwar seit 2023 mit der Version E-Ray. Eine schon länger in Aussicht gestellte vollelektrische Version hält man derzeit aber nicht für angebracht.

Eine Serienversion im Geiste der jetzt präsentierten CX oder zweier zuvor gezeigter Konzepte für elektrische Corvette-Modelle von Designern aus Großbritannien und Kalifornien wird es auf absehbare Zeit also nicht geben. „Unsere Autos werden vollelektrisch sein, wenn ein vollelektrisches Auto besser ist als das, was wir jetzt haben. Und bis dahin werden wir so weitermachen, wie wir es jetzt tun“, so im August Tony Roma, Chefingenieur für Hochleistungsfahrzeuge beim Chevrolet-Mutterkonzern General Motors.

Bis auf Weiteres wird die Corvette damit noch von einem V8 bewegt, entweder als reiner Verbrenner oder mit einem Hybridelement wie bei der E-Ray. Einen weiteren Zwischenschritt mit einem Plug-in-Hybridsystem mit größerer E-Reichweite und externer Lademöglichkeit plant Chevrolet nicht.