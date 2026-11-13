Range Rover Evoque und Velar werden 2027 eingestellt

JLR (Jaguar Land Rover) wird die Produktion des Range Rover Evoque und des Range Rover Velar (Artikelbild) Mitte 2027 einstellen. Das bestätigte das Unternehmen gegenüber dem US-Fachmagazin Car and Driver. Beide SUV sollen in ausgewählten Märkten mit weiterhin hoher Nachfrage noch im Laufe des kommenden Jahres verkauft werden. Direkte Nachfolger für die beiden Baureihen sind laut Range-Rover-Chef Martin Limpert nicht vorgesehen.

Mit dem Evoque und dem Velar verschwinden die beiden bislang günstigsten Modelle aus dem Range-Rover-Portfolio. Der Evoque wurde 2011 eingeführt und wird seit 2018 in zweiter Generation angeboten, während der Velar 2017 auf den Markt kam. Später wurden auch elektrifizierte Antriebe eingeführt. Die Einstellung der beiden Baureihen erfolgt laut Limpert im Zuge der Neupositionierung von Range Rover als eigenständiger Luxusmarke innerhalb des JLR-Konzerns. Im Rahmen der sogenannten House-of-Brands-Strategie sollen die Marken Defender und Discovery künftig stärker die kleineren und preisgünstigeren Fahrzeugsegmente abdecken.

Das künftige Range-Rover-Angebot soll sich auf den klassischen Range Rover, den Range Rover Sport und den neuen Range Rover GT konzentrieren. Der GT wird als eigenständiges, stärker straßenorientiertes Modell positioniert und soll zunächst mit vollelektrischem Antrieb auf den Markt kommen. Limpert betonte gegenüber Autocar, dass das Fahrzeug nicht als direkter Nachfolger des Velar konzipiert wurde. Nach Informationen des britischen Fachmagazins ist die Markteinführung Anfang 2027 vorgesehen, während spätere Hybridvarianten das Antriebsangebot ergänzen sollen.

Technische Grundlage des neuen Range Rover GT ist die Electrified Modular Architecture (EMA), die JLR für seine nächste Fahrzeuggeneration entwickelt. Die Produktion ist im britischen Werk Halewood vorgesehen, das für die Fertigung neuer elektrifizierter Modelle umgerüstet wird. Dort soll auch ein weiteres Modell der Defender-Familie auf derselben Architektur entstehen. JLR bestätigte im Juni zudem, dass künftig auf der EMA-Plattform neben batterieelektrischen Antrieben auch Vollhybridantriebe angeboten werden sollen.

Die Neuordnung der Modellpalette erfolgt parallel zu einer veränderten Elektrifizierungsstrategie des britischen Konzerns. Im Sommer erklärte der Hersteller, künftig je nach Marke und Markt weiterhin Mildhybride, Vollhybride, Plug-in-Hybride und batterieelektrische Fahrzeuge anbieten zu wollen. Es wurden bereits vollelektrische Varianten des Range Rover und Range Rover Sport auf der bestehenden MLA-Architektur vorgestellt. Das Produktionsende von Evoque und Velar ist damit Teil einer breiteren Umstellung des Modellprogramms, bei der Range Rover stärker auf das obere Luxussegment ausgerichtet wird.