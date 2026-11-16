Polestar hat seinen neuen Hauptsitz in Köln bezogen und verlegt damit die Polestar Automotive Germany GmbH an die Siegburger Straße 229 im rechtsrheinischen Teil der Stadt. Köln bleibt seit dem Marktstart 2019 die deutsche Heimat der schwedischen-chinesischen Elektroauto-Marke. Mit den neuen Räumlichkeiten schafft das Unternehmen Platz für ein weiterwachsendes Team und die nächste Entwicklungsphase. Der Standort befindet sich im selben Gebäude wie die deutsche Zentrale von Volvo, das ebenfalls zum Geely-Konzern gehört.

Die Entwicklung in Deutschland zeigt sich auch an der Unternehmensgröße und der Modellpalette. Seit Anfang 2025 hat Polestar die Zahl seiner Standorte auf 18 verdoppelt. Zum Angebot gehören neben der Limousine Polestar 2 inzwischen die SUV-Modelle Polestar 3 und Polestar 4. In diesem Jahr beginnen die ersten Auslieferungen des Polestar 5, 2027 folgt ein neuer Polestar 2 und 2028 soll das SUV Polestar 7 die Modellpalette ergänzen.

Das neue Büro ist laut Polestar auf die Anforderungen eines wachsenden Teams ausgerichtet und überträgt die Designphilosophie der Marke auf die Arbeitswelt. Das Raumkonzept orientiert sich an vier unterschiedlichen Energiezuständen: „Precision“ umfasst Besprechungsräume für Abstimmungen, „Focus“ bietet Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten, „Exchange“ dient dem Austausch und der Zusammenarbeit. Der Bereich „Restore“ ist als Aufenthalts- und Erholungszone mit Sitzecken und Tischtennisplatte gestaltet.

Bei der Bürogestaltung setzt Polestar auf Materialien wie gepresstes Papier, Holz, PET-Filz und Flachsvlies. Bestehende Möbel, Akustikbilder und Einrichtungsstücke aus dem schwedischen Unternehmenssitz wurden wiederverwendet. 130 Quadratmeter Wandflächen bestehen aus biobasierten und recycelten Materialien. Nach Unternehmensangaben fließen dadurch rechnerisch rund 46 Kilogramm recycelter Kunststoff in die Gestaltung ein. Auch die Konferenzstühle enthalten einen hohen Anteil recycelten Kunststoffs. Die Farbgestaltung umfasst Weiß, Grau, Beige und Anthrazit sowie Akzente in Schwedisch Gold.

„Während in der Aufbauphase vor allem Flexibilität gefragt war, schlagen wir mit unserem neuen Standort ein weiteres Kapitel für Polestar auf. Die Räumlichkeiten bieten unserem Team ein langfristiges Zuhause und schaffen die Voraussetzungen für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens“, sagt Jan Grindemann, Regional Director Central Europe & Managing Director Germany.