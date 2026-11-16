Deutsche Automobilhersteller verlieren Käufer an chinesische Elektroauto-Marken. Eine Auswertung von Daten des Versicherers HUK-Coburg für die WirtschaftsWoche dokumentiert die Wechselbewegungen in den ersten drei Quartalen 2026. Besonders häufig kamen die Käufer chinesischer Elektro-Neuwagen demnach zuvor von VW, Opel und Mercedes-Benz. Die Entwicklung fällt mit steigenden Zulassungszahlen chinesischer Hersteller und der staatlichen Förderung für Elektroautos zusammen.

Nach den HUK-Daten fuhren 14,2 Prozent der Kunden, die 2026 auf ein neues Elektroauto einer chinesischen Marke umgestiegen sind, zuvor einen VW. Bei Opel lag der Anteil bei 10,2 Prozent, bei Mercedes-Benz bei 7,2 Prozent. Zu den chinesischen Marken, für die sich die bisherigen Fahrer entschieden, gehören BYD, XPeng und Leapmotor. Allein Stromer-Riese BYD kam 2026 in Deutschland bereits auf 47.961 Neuzulassungen, ein Plus von 216 Prozent.

Auch die Entwicklung des gesamten Elektroauto-Marktes fällt deutlich aus. Im Oktober wurden in Deutschland rund 94.000 E-Autos neu zugelassen. Damit erreichten Vollstromer einen Anteil von 37 Prozent an den Pkw-Neuzulassungen und lagen rund 80 Prozent über dem Vorjahresmonat. Neben der staatlichen Kaufprämie werden die hohen Kraftstoffpreise als mögliche Gründe für die gestiegene Nachfrage genannt.

Die chinesischen Hersteller profitieren dabei insbesondere von ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis. Nach einer Auswertung der Beratung EY steigerten sie ihren Absatz im Oktober um 63 Prozent und erreichten einen Marktanteil von 8,4 Prozent. Laut Constantin M. Gall von EY haben etablierte Hersteller insbesondere bei günstigen Einstiegs- und Volumenmodellen Angebotslücken gelassen. China-Marken bedienen dieses Segment zunehmend mit preislich wettbewerbsfähigen Fahrzeugen.

Mehr als vier Prozent der bei der HUK versicherten Fahrzeuge sind inzwischen Elektroautos. Ihre Zahl liegt nach Angaben von HUK-Chef Klaus-Jürgen Heitmann rund ein Viertel über dem Stand zu Jahresbeginn. Allerdings entscheiden sich nur rund zwölf Prozent der Kunden, die einen Verbrenner abmelden, anschließend für ein Elektroauto. Nach Einschätzung von Heitmann profitieren vor allem kostengünstige Importmarken von der staatlichen Förderung. Die erhoffte Unterstützung der deutschen Automobilindustrie sei dagegen weniger stark ausgefallen.