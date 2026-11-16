Die geplante Aufstockung der Fördermittel für Elektroautos im kommenden Jahr setzt laut dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) ein wichtiges Signal für den weiteren Markthochlauf der Elektromobilität. Die anhaltend hohe Nachfrage zeige , dass die staatliche Kaufprämie zusätzliche Impulse setze und für viele Privatkunden ein wichtiger Anreiz sei. Umso wichtiger sei es, die Förderung verlässlich fortzuführen und ihre Rahmenbedingungen langfristig abzusichern.

„Der Hochlauf der Elektromobilität braucht Kontinuität und verlässliche Rahmenbedingungen. Die E-Auto-Kaufprämie hilft, die Anschaffung eines Elektroautos für breitere Bevölkerungsschichten attraktiver zu machen. Entscheidend ist deshalb, dass Kunden und Handel auch über das kommende Jahr hinaus mit einer verlässlichen Förderung rechnen können“, sagt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn.

Die geplante Mittelaufstockung um 917 Millionen Euro auf insgesamt 1,72 Milliarden Euro für 2027 schaffe zunächst zusätzlichen finanziellen Spielraum. Weil dafür Mittel aus den Folgejahren vorgezogen werden sollen, komme es darauf an, das Fördervolumen insgesamt so zu bemessen, dass es über den gesamten Förderzeitraum ausreiche. Der ZDK appelliere deshalb an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, bei den abschließenden Beratungen die langfristige Finanzierung des Programms im Blick zu behalten.

„Eine verlässliche Förderung ist auch ein wichtiges Signal an die Verbraucher. Wer über die Anschaffung eines Elektroautos nachdenkt, braucht die Sicherheit, dass die zugesagte Unterstützung nicht nach kurzer Zeit wieder infrage steht“, so Peckruhn. Gerade bei den aktuell zunehmenden Lieferzeiten müsse sichergestellt sein, dass Privatkunden nicht deshalb leer ausgehen, weil die Fördermittel bis zur Auslieferung und Zulassung ihres Fahrzeugs ausgeschöpft sind. Der ZDK spricht sich deshalb dafür aus, den Förderanspruch bereits bei der verbindlichen Bestellung abzusichern, sofern das Fahrzeug innerhalb einer festgelegten Frist zugelassen wird.

Mögliche Änderungen der Fördervoraussetzungen müssten mit Augenmaß und ausreichendem Vorlauf erfolgen. Das Bundesumweltministerium prüfe, europäische Präferenzregelungen in das laufende nationale Förderprogramm aufzunehmen. Zusätzliche Anforderungen an den Produktionsstandort oder die europäische Wertschöpfung der geförderten Fahrzeuge dürften jedoch nicht zu kurzfristigen Unsicherheiten für Kunden und Handel führen. Notwendig seien klare Kriterien, transparente Übergangsregelungen und eine verlässliche Kommunikation.

Für den ZDK kommt es insgesamt darauf an, die staatliche Förderung so auszugestalten, dass sie über den gesamten Förderzeitraum Bestand haben kann. Dazu gehöre auch, die europarechtlichen Voraussetzungen frühzeitig mit der EU-Kommission abzustimmen und eine tragfähige Grundlage für die Fortführung des Programms zu schaffen. Ergänzende Maßnahmen, die das Laden und den Betrieb von Elektroautos wirtschaftlich attraktiver machen, könnten den Markthochlauf zusätzlich unterstützen. Sie sollten jedoch Teil einer umfassenden Strategie sein, die auch den Kauf von Elektroautos für private Haushalte bezahlbar macht.

„Die Kaufprämie braucht einen langen Atem – genauso wie der Markthochlauf der Elektromobilität“, sagt Peckruhn.