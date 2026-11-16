Deutschland verfügt inzwischen 218.113 öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. Das geht aus den jüngsten Zahlen der Bundesnetzagentur zum Stichtag 1. Oktober 2026 hervor. Davon entfallen 160.376 auf Normalladepunkte und 57.737 auf Schnellladepunkte. An den Ladepunkten können gleichzeitig insgesamt 9,57 Gigawatt Ladeleistung bereitgestellt werden. Die Zahlen enthalten auch Meldungen aus noch nicht abgeschlossenen Anzeigeverfahren.

Ein Schwerpunkt liegt auf besonders leistungsfähigen Schnellladestationen. Zum 1. Oktober 2026 waren bundesweit 42.494 öffentliche Ladepunkte mit mehr als 149 Kilowatt Ladeleistung registriert. Das entspricht rund 19,5 Prozent aller öffentlichen Ladepunkte. Innerhalb dieser Gruppe verfügen bereits 20.647 Anschlüsse über eine Ladeleistung von mehr als 299 Kilowatt. Die tatsächliche Ladegeschwindigkeit hängt neben der verfügbaren Ladeleistung auch von der Fahrzeugtechnik und dem Ladezustand der Batterie ab.

Im Jahresvergleich ist die Zahl der öffentlichen Ladepunkte um 15,2 Prozent gestiegen. Zum 1. Oktober 2025 waren noch 189.288 Anschlüsse registriert, ein Jahr später waren es 218.113. Besonders dynamisch entwickelte sich das Schnellladesegment: Die Zahl der Schnellladepunkte erhöhte sich von 45.882 auf 57.737 und damit um 25,8 Prozent. Bei den Normalladepunkten fiel das Wachstum mit 11,8 Prozent deutlich geringer aus.

Auch die installierte Ladeleistung nahm erheblich zu. Sie stieg innerhalb eines Jahres von rund 7,68 auf 9,57 Gigawatt, was einem Plus von 24,7 Prozent entspricht. Die durchschnittliche rechnerische Ladeleistung je Ladepunkt erhöhte sich damit ebenfalls. Zu beachten ist, dass die Bundesnetzagentur bei dieser Kennzahl die kumulierte Nennleistung der Ladeeinrichtungen ausweist und nicht die tatsächlich an jedem einzelnen Ladepunkt dauerhaft verfügbare Leistung.

Bei der regionalen Verteilung liegt Nordrhein-Westfalen mit 42.798 öffentlichen Ladepunkten bundesweit an der Spitze. Bayern folgt mit 41.851 Anschlüssen, Baden-Württemberg belegt mit 36.292 Ladepunkten den dritten Platz. Bei den Schnellladepunkten führt Bayern mit 11.062 Anschlüssen knapp vor Nordrhein-Westfalen mit 10.789. Hessen kommt insgesamt auf 16.752 öffentliche Ladepunkte, darunter 4.516 Schnellladepunkte.

Zum Stichtag 1. Oktober 2026 waren außerdem 13.091 Betreiber von Ladeeinrichtungen im Register der Bundesnetzagentur erfasst. Die meisten Ladepunkte entfielen auf EnBW mobility+ mit 11.615 Anschlüssen. Dahinter folgten Tesla mit 3950, EWE Go mit 3402 sowie Wirelane Public 1 mit 3154 Ladepunkten.

Die Daten beruhen auf den Anzeigen der Betreiber nach der Ladesäulenverordnung. Für ältere Normalladepunkte und Anschlüsse mit höchstens 3,7 Kilowatt Leistung basiert die Erfassung teilweise auf freiwilligen Meldungen.