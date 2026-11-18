Renault erweitert das Angebot für den Twingo E-Tech elektrisch um das neue Panorama-Glasdach „twingobay“. Das abgedunkelte, feststehende Glasdach lasse viel Tageslicht in den Innenraum und sorge für ein großzügiges Raumgefühl, werben die Franzosen. Die Option ist für sämtliche Versionen des elektrischen Kleinwagens erhältlich und kostet 600 Euro.

Zugleich zeichnet sich laut dem Hersteller ein erfolgreicher Marktstart ab: Bis Ende Herbst soll der Twingo E-Tech elektrisch in Deutschland die Marke von 10.000 Kaufanträgen überschreiten.

Bei der Ausstattung liegt die Techno-Version mit einem Anteil von rund 80 Prozent deutlich vorn. Mehr als drei Viertel der Techno-Kunden entscheiden sich für beheizte Vordersitze, rund die Hälfte bestellt das Paket Safety & Parking. Etwa jeder fünfte Kunde wählt außerdem eine Verlängerung der Connected Services. Bei den Lackierungen gehören Absolut-Grün und Mango-Gelb über beide Ausstattungslinien hinweg zu den beliebtesten Farben.

Der Twingo E-Tech elektrisch ist zu einem Einstiegspreis von 19.990 Euro erhältlich. Seine 27,5-kWh-Batterie ermöglicht eine WLTP-Reichweite von bis zu 262 Kilometern, während der Elektromotor 60 kW (82 PS) leistet. Mit seinen kompakten Abmessungen sei der Kleinwagen auf den Stadtverkehr ausgelegt und biete zugleich ausreichend Platz für den Alltag, wirbt Renault.